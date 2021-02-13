سعر لينير (LINA) يكتسب بنسبة ٣٠٪ بعد الانتقال إلى باينانس سمارت تشين

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 10:55 مساءً - ظهر هذا الأسبوع لينير فاينانس (LINA) كمنافس قابل للتطبيق للمشاريع القائمة على إيثريوم في قطاع التمويل اللامركزي التي تجد نفسها تعيقها الازدحام وارتفاع تكاليف المعاملات.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أنه يوم ١٣ يناير تم تداول LINA مقابل ٠,٠١٣٥ دولارًا أمريكيًا بحجم تداول على مدار ٢٤ ساعة يبلغ ٢,٣ مليون دولار. منذ ذلك الوقت، ارتفع سعره بنسبة ٧٥٠٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,١٠ دولار يوم ١٢ فبراير.

مخطط زوج LINA مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كان مشروع LINA في الأصل هو مشروع قائم على ERC-٢٠، ثم انتقل إلى باينانس سمارت تشين في منتصف يناير قبل إطلاق الشبكة الرئيسية في ٢٨ يناير.

وفي نفس اليوم من إطلاق الشبكة الرئيسية، أصدر الفريق أيضًا نظام لينير إكستشينج لتأسيس نفسه كبروتوكول تمويل لامركزي شامل. بعد إصداره، ارتفع سعر LINA من ٠,٠٣٤ دولار يوم ٢٩ يناير إلى ٠,٠٨٢ يوم ٨ فبراير، مدعومًا بـ ١,٥٦ مليار دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

الشراكات وعمليات تكامل البورصات تعزز سعر LINA

يشير التمرير عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع إلى قائمة متزايدة من الشركاء وعمليات تكامل البورصات التي صاحبت الزيادة في قيمة التوكن وحجم التداول. تم دمج المنصة حاليًا مع باند بروتوكول (BAND)، والذي يوفر أوراكل السعر لجميع الأصول مما يساعد على إنشاء تجربة تداول أصول تركيبية موثوقة.

من خلال عمليات الدمج هذه، يمكن تبديل جميع الأصول التي تم إنشاؤها في البورصة إلى توكنات ERC-٢٠، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى كل من أنظمة BSC والتمويل اللامركزي المستندة إلى إيثريوم بسهولة باستخدام وظيفة لينير سواب.

مع استمرار التمويل اللامركزي في التوسع واكتساب المشاريع المبنية على منصات بلوكتشين المختلفة قوة دفع، ستصبح قابلية التشغيل البيني ذات أهمية متزايدة للنظام البيئي ككل.