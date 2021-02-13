سعر بيتكوين يرتد مع انتشار أخبار أن مورغان ستانلي تفكر في شراء بيتكوين

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 10:55 مساءً - أفادت التقارير أن مورغان ستانلي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، يفكر في الاستثمار في بيتكوين (BTC).

حيث ذكرت بلومبرغ أن ذراع الاستثمار في مورغان ستانلي الذي تبلغ قيمته ١٥٠ مليار دولار والمسمى كاونتربوينت غلوبال يمكن أن يضع بيتكوين في "قائمة الرهانات المحتملة".

مخطط سعر بيتكوين مقابل تيثر على مدى ساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

بيتكوين تبدأ في الانتعاش بعد الأخبار

قبل ساعات من صدور الخبر، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٤٪ تقريبًا من ٤٨٠٠٠ دولار إلى ٤٦٢٥٢ دولارًا على باينانس.

وقد بدأ سعر بيتكوين في الانتعاش عندما اندلعت الأخبار، حيث ارتفع من حوالي ٤٦٣٠٠ دولار إلى ما يزيد عن ٤٧٣٠٠ دولار، بنسبة ٣ ٪ تقريبًا.

تعتبر كاونتربوينت غلوبال من مورغان ستانلي التي تعتبر بيتكوين استثمارًا جديرًا بالملاحظة لسببين رئيسيين.

أولًا، مورغان ستانلي هي مؤسسة مالية رائدة في الولايات المتحدة، وتأثيرها في القطاع المصرفي هائل. ثانيًا، يأتي بعد أن عزز البنك ممتلكاته في مايكروستراتيجي، التي جمعت أكثر من مليار دولار من بيتكوين حتى الآن.

ذكرت بلومبرغ أن كاونتربوينت غلوبال "تستكشف إذا ما كانت العملة المشفرة ستكون خيارًا مناسبًا لمستثمريها، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع".

ستظل الشركة بحاجة إلى موافقة الأطراف والهيئات التنظيمية ذات الصلة. وعلى هذا النحو، حتى إذا قرر الذراع الاستثماري للبنك الاستثمار في بيتكوين، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحقق.

تأتي هذه الأخبار بعد شهر واحد فقط من قيام مورغان ستانلي بزيادة حصتها في مايكروستراتيجي إلى ما يقرب من ٦٥٠ ألف سهم، أي ما يعادل أكثر من ١٠٪ من الشركة.

قامت شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة استخبارات أعمال مدرجة في البورصة في الولايات المتحدة، بتحريك سوق العملات المشفرة عن طريق العاصفة بعد تراكمها القوي لبيتكوين كأصل خزانة لها. شهد سعر سهمها أيضًا نموًا لا يصدق على مدار الأشهر القليلة الماضية، والذي فاق أداء بيتكوين.

MSTR مقابل أداء بيتكوين مقابل أداء ناسداك. المصدر: تويتر/@Ecoinometrics

منذ أواخر عام ٢٠٢٠، كانت مايكروستراتيجي، بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، تستثمر باستمرار في بيتكوين وتقود الندوات لمساعدة الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها.

في ٤ فبراير، على سبيل المثال، أجرت مايكروستراتيجي ندوة مع ١٤٠٠ شركة لمناقشة "إستراتيجية شركة بيتكوين" وطرق التعامل مع بيتكوين كشركة.

التصور العام لبيتكوين يتحسن

يعمل الجمع بين تدفقات رأس المال المؤسسي الكبيرة إلى سوق بيتكوين والدعم الصوتي للعملات المشفرة من المؤسسات المالية على تحسين تصور الجمهور لبيتكوين.

نتيجة لذلك، تواجه البنوك والشركات العامة ضغوطًا إما لتوضيح سبب عدم استثمارها في بيتكوين أو الانضمام إليها.

في حديثه إلى سي إن بي سي، قال الرئيس المشارك لجي بي مورغان ومدير العمليات دانييل بينتو إن البنك يمكن أن يدعم تداول بيتكوين إذا رأى طلبًا كافيًا. وأوضح قائلًا:

"إذا تطورت فئة الأصول بمرور الوقت والتي سيتم استخدامها من قبل مديري الأصول والمستثمرين المختلفين، فسيتعين علينا المشاركة. الطلب ليس موجودًا بعد، لكنني متأكد من أنه سيكون في مرحلة ما."

بشكل عام، بدأت المزيد من المؤسسات المالية في دعم بيتكوين وقطاع العملات المشفرة، مما يفيد البنية التحتية العامة للسوق.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، يخطط بنك نيويورك ميلون أيضًا للاحتفاظ ببيتكوين في المستقبل المنظور.