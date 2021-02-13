مورغان ستانلي يدرس بيتكوين مقابل جناح استثماري بقيمة ١٥٠ مليار دولار

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 10:55 مساءً - وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ نيوز هذا الصباح، فإن مورغان ستانلي هي أحدث مؤسسة مالية كبرى تفكر في الاستثمار في بيتكوين.

ونقلًا عن "أشخاص على دراية بالأمر"، يقول التقرير إن شركة كاونتربوينت غلوبال، وهي شركة تابعة لشركة مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت بأصول مدارة بقيمة ١٥٠ مليار دولار، "تستكشف إذا ما كانت العملة المشفرة ستكون خيارًا مناسبًا لمستثمريها."

ويصف موقع مورغان ستانلي موقع كاونتربوينت غلوبال بأنه صندوق متخصص في الاستثمارات "التي يمكن أن تزيد قيمتها السوقية بشكل كبير لأسباب أساسية كامنة". ارتفع الصندوق بنسبة ٧٢,٧٪ على مدار العام، متفوقًا بشكل كبير على مؤشر MSCI للعائدات الصافية لجميع الدول البالغ ١٦,٢٥٪.

لا ينبغي بالضرورة أن يكون الاهتمام المتزايد ببيتكوين مفاجأة، نظرًا لأن الشركة قد استثمرت بشكل كبير في مايكروستراتيجي. في يناير، أفاد كوينتيليغراف أن مورغان ستانلي قد اشترت حصة ١٠٪ في مايكروستراتيجي، التي كان سهمها في حالة مزعجة وأصبح رئيسها التنفيذي أيقونة في مجال بيتكوين منذ الإعلان عن استثمار استراتيجي في بيتكوين العام الماضي.

مورغان ستانلي ليست المؤسسة المصرفية الرئيسية الوحيدة التي تتطلع إلى المشاركة في العملات المشفرة أيضًا. ففي مكالمات أرباح الربع الأخير، أعادت كل من جي بي مورغان وفيزا التأكيد على خطط الحفاظ على خدمات الدفع بالعملات المشفرة، وأعرب ممثلو الشركتين عن اهتمامهم بمزيد من التطوير إذا طلب العملاء وظروف السوق.