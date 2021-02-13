كاردانو ترتفع، ولكن هل يمكن أن تكسب ٣٨٠ ٪ أخرى لتحطيم أعلى مستوى قياسي لها مقابل بيتكوين؟

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 10:55 مساءً - تم توحيد سعر بيتكوين (BTC) في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى دفع بقية سوق العملات المشفرة. ويحدث هذا كثيرًا عندما تبدأ بيتكوين في التوحيد، مما يعطي الفرصة لبقية السوق للحاق بالركب.

وكانت كاردانو (ADA) هي واحدة من هذه العملات المشفرة، والتي اكتسبت ١٧٠٪ في فبراير وحده مع اقتراب سعرها من ١ دولار لأول مرة على الإطلاق.

زوج كاردانو مقابل بيتكوين يُظهر علامات على الحياة

مخطط زوج كاردانو مقابل بيتكوين لمدة ٣ أيام. المصدر: تريدينغ فيو

ومع ذلك، يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من مخطط بيتكوين لأنه بدأ للتو في الاستيقاظ من سبات السوق الهابطة. حيث أحدثت الموجة الأخيرة ارتفاعًا جديدًا أعلى - وهو أعلى مستوى منذ يوليو ٢٠١٨ - وهي إشارة كبيرة لاستمرار الاتجاه الصعودي.

ومع ذلك، فإن أعلى مستوى على الإطلاق في زوج بيتكوين لا يزال بعيدًا بنسبة ٣٨٠٪. ومن شأن هذا الارتفاع بالطبع أن يدفع قيمته بالدولار الأمريكي إلى الأعلى.

أظهرت العملات البديلة قوة هائلة في أزواجها بالدولار الأمريكي، حيث أن العديد منهم يصنعون أعلى مستويات جديدة على الإطلاق. ومع ذلك، لا يزال لدى أزواج عملات بيتكوين من هذه العملات البديلة إمكانات صعودية كبيرة.

وهذا يعني أن السوق قد يبدأ للتو دورة صعودية جديدة. في حالة كاردانو، يقترب زوج بيتكوين من منطقة مقاومة كبيرة، حيث لا يبدو الارتفاع محتملًا. ومع ذلك، بمجرد اختراق سعر كاردانو لمنطقة المقاومة هذه، من المتوقع استمراره نحو ٠,٠٠٠٠٣٥٠٠ ساتوشي.

هيمنة بيتكوين تثبت

مخطط هيمنة بيتكوين على مدى ٣ أيام. المصدر: تريدينغ فيو

عادةً ما يحدث تصحيح جوهري بعد أي ارتفاع كبير. وأي شخص يمتلك عملات رقمية بديلة يعرف هذا جيدًا. ويمكن أن يخبرك مخطط هيمنة بيتكوين بشكل متكرر بموعد حدوث تلك التصحيحات.

من الناحية التاريخية، فإن أفضل فترة لشراء العملات الرقمية البديلة هي في ديسمبر. وقد تم تأكيد هذا مرة أخرى مؤخرًا حيث بدأت العملات الرقمية البديلة في تحقيق مكاسب هائلة في العام الجديد.

ومع ذلك، يوضح المخطط أيضًا أن ارتفاعات إغاثة هيمنة بيتكوين يمكن أن تحدث قبل المزيد من الاتجاه الهبوطي. يحدث هذا غالبًا في فبراير ومارس، حيث يمكن توقع تصحيح صحي.

بعد هذا التراجع المحتمل، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي للعملات البديلة، لا سيما في أزواج بيتكوين الخاصة بهم.

المستويات الحيوية للانتباه لها مع كاردانو

مخطط كاردانو مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

يُظهر مخطط كاردانو مقابل تيثر حركة رأسية ضخمة، مما يجعل من الصعب تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، يمكن العثور على العديد من النقاط المهمة بناءً على الإطار الزمني اليومي باستخدام مؤشر فيبوناتشي وحركة السعر التاريخية.وقد تم العثور على النقطة الأولى حول منطقة ٠,٦٥-٠,٧٠ دولار، ملتصقة مع مستوى ٠,٣٥-٠,٣٨٢ فيبوناتشي. تقع مناطق الدعم التالية عند ٠,٥٥ دولار و٠,٤٢-٠,٤٦ دولار إذا لم يصمد هذا المستوى.

مخطط زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يظهر المخطط على مدى ٤ ساعات لكاردانو التقاء مع المخطط على مدى يوم واحد حيث تظهر منطقة ضغط حول مستوى ٠,٧٠ دولار. تتوافق منطقة الدعم هذه مع المخطط اليومي حيث يوجد مستوى فيبوناتشي في هذه المنطقة أيضًا.

إذا لم تصمد منطقة الدعم الأولى كدعم، فسيتم عرض منطقة الدعم التالية على المخطط لمدة ٤ ساعات. ويمكن العثور على منطقة الدعم هذه عند ٠,٥٠-٠,٥٥ دولار.

بعد تصحيح أو اختبار هذه المستويات، تشير أداة امتداد فيبوناتشي أيضًا إلى نقاط الاهتمام بمجرد دخول كاردانو في مرحلة اكتشاف الأسعار. وإذا دخلت كاردانو في موجة دافعة متجددة، فستكون المستويات التي يجب مراقبتها عند ١,٥٠ دولار و٢,٣٥ دولار و٣,٢٠ دولار.

وبشكلٍ عام، تزداد احتمالية عام صعودي كبير للعملات المشفرة مع كل يوم.

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