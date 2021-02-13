زيرو إكس تتخذ خطوات أولية نحو لامركزية الحكم

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 05:41 صباحاً - في منشور على منتديات الحوكمة والبحث الخاصة بهم، أعلن الفريق الذي يقف وراء بروتوكول DEX للتمويل اللامركزي (DeFi)، عن خطط أولية لإضفاء اللامركزية على حوكمتهم من خلال إنشاء "خزانة أولية مملوكة للمجتمع تمولها زيرو إكس لابز".

حيث قال: "بينما نواصل مهمتنا لإنشاء عالم مرمّز حيث يمكن أن تتدفق كل القيمة بحرية، تعتزم زيرو إكس لابز تجربة التمويل الأولي لخزينة المجتمع التي تديرها منظمة لامركزية مستقلة،" كما جاء في المنشور. "لإنشاء منظمة لامركزية مستقلة، ستحدد زيرو إكس لابز مجموعة من ممثلي التمهيد الذين سيهتمون بالخطوات الأولية لتطبيق اللامركزية في الإدارة."

ووفقًا لثيو غونيلا، مدير منتجات المنصة في زيرو إكس لابز ومؤلف منشور "تقديم منظمة زيرو إكس اللامركزية المستقلة"، لا ينبغي أن يفاجأ أعضاء المجتمع القدامى بالخطوة لبدء اللامركزية.

حيث قال: "لقد شاركنا في الأصل رؤيتنا حول اللامركزية التدريجية للبروتوكول في عام ٢٠١٧، عندما قدمنا ​​ZRX، توكن حوكمة زيرو إكس". "لقد تصورنا دائمًا أن حاملي ZRX سيمتلكون في يوم من الأيام السيطرة الكاملة على جميع جوانب المشروع - من إدارة الخزانة المجتمعية إلى قيادة ترقيات البروتوكول."

تأتي هذه الخطوة خلال فترة إنتاجية خاصة للمشروع. أدى تحديث الإصدار ٤ لشبكتهم الرئيسية إلى ارتفاع أسعار التوكن ZRX الأصلي الشهر الماضي، وفي الأسبوع الماضي أغلقت شركة زيرو إكس لابز جولة لجمع التبرعات بقيمة ١٥ مليون دولار بقيادة بانتيرا كابيتال. يبلغ سعر ZRX حاليًا عند ١,٨١ دولار، بزيادة أكثر من ٣٠٠٪ خلال الشهر.

ومع ذلك، فإن الحوكمة لا تتراجع عن تطوير البروتوكول، حسبما يقول غونيلا، يمكن أن تكون الحوكمة المفتوحة بالكامل في مكانها "بحلول نهاية العام".

حيث قال إن "إدارة الخزانة المجتمعية هي الخطوة الأولى الطبيعية. وستمكن حاملي ZRX من التعرف على نظام الحوكمة والتجربة الكاملة مع استمرار وجود بعض الحدود الآمنة". موضحًا أن "الخطوة التالية تتمثل في توسيع مدى وصول النظام إلى جميع جوانب البروتوكول، بما في ذلك الترقيات التي تم تسهيلها للتو مع إطلاق زيرو إكس الإصدار ٤ الأخير."

في التحرك لإنشاء هيكل منظمة لامركزية مستقرة، تنضم زيرو إكس إلى جهد على مستوى الصناعة نحو الحوكمة اللامركزية.

يقول غونيلا أن هذا الأمر يتعلق بملكية المجتمع التي تجاوزت التمويل اللامركزي وهو أمر مثير: