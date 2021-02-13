الارتفاع الحاد في إقراض التمويل اللامركزي يؤدي إلى دفع سعر كومباوند (COMP) إلى مستوى مرتفع جديد عند ٥٧٠ دولارًا

تام شمس - السبت 13 فبراير 2021 05:41 صباحاً - مع ارتفاع عملات بيتكوين والعديد من العملات الرقمية نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتدفق المتداولون الأثرياء بالعملات ولكنهم يفتقرون إلى النقد بشكل متزايد إلى منصات الإقراض المالي اللامركزي حيث يمكنهم تجميع ممتلكاتهم لجمع الأموال لاستثمارات جديدة.

كومباوند هي واحدة من منصات الإقراض التمويل اللامركزي الرائدة، وخلال الشهر الماضي، ارتفع إجمالي القيمة المغلقة وسعر توكن الحوكمة إلى مستويات عالية جديدة.

إجمالي القيمة الغلقة في المركب. المصدر: ديفاي لاما

كومباوند، التي تحتل المرتبة الثالثة بين بروتوكولات إقراض التمويل اللامركزي، لديها أصول بقيمة ٤,٥٥ مليار دولار مقفلة على المنصة وتضاعف توكن حوكمة COMP الخاص به خلال الأسبوع الماضي. يتم تداول COMP حاليًا مقابل ٥٦٦ دولارًا، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق وزيادة بنسبة ٣٢٥٪ منذ بداية عام ٢٠٢١.

قيود شراء الأسهم تسلط الضوء على الحاجة إلى التمويل اللامركزي

على الرغم من عدم وجود إعلانات رئيسية يبدو أنها حفزت الارتفاع الحالي لتوكن COMP، فقد تم دمج المشروع مؤخرًا مع منصة ليند من ليدجر التي تسمح لمستخدمي المحفظة بالتفاعل مع منصة كومباوند وإقراض عملاتهم المستقرة.

في ٢٩ يناير، ناقش المؤسس المشارك لكومباوند "روبرت ليشنر" قيود شراء الأسهم التي وضعتها شركات الوساطة مثل روبنهود على أسهم مثل إيه إم سي وغيم ستوب.

ووفقًا لليشنر، تتأثر جميع الأسواق بأوقات التسوية التجارية الطويلة نظرًا لهيكل شركة ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كمباني (DTCC)، واقترح أن "تعمل الأسواق على سلاسل بلوكتشين" باعتبارها "إجابة طويلة الأجل" للمشكلات التي تواجهها حاليًا.

حيث قال ليشنر:

"التسوية الفورية من شأنها القضاء على معظم التعقيدات والتكلفة ومتطلبات رأس المال التي ابتليت بها تسوية T + ٢. لن يكون لدى روبنهود التزامات ائتمانية، أو الحاجة إلى الانقلاب على عملائها".

في الوقت الذي كانت تتداول فيه COMP مقابل ٢٤١ دولارًا، ومن المحتمل أن يكون الاهتمام الإضافي الذي جلبه إخفاق غيم ستوب لقطاع العملات المشفرة والتمويل اللامركزي قد حفز بعض المستثمرين على تجربة كومباوند ومنصات التبادل اللامركزية الأخرى.

مخطط كومباوند مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ارتفاع كومباوند يأتي بعد التصويت الرئيسي على الحوكمة

في ١ فبراير، وصل اقتراح COMP ٣٦ إلى الحد المطلوب للسماح بفترة تصويت المجتمع لمدة ثلاثة أيام، والتي انتهت في ١٢ فبراير.

والاقتراح، الذي سعى إلى السماح لـ "الاقتراح المستقل المجتمعي (CAP) بزيادة عامل الضمان (CF) لـ WrappedBTC من ٦٠٪ إلى ٧٥٪" على المنصة، "تم تمريره بهامش واسع وسيتم تنفيذه بعد فترة انتظار لمدة يومين.

أعقبت هذا الإعلان موجة شراء أخرى، مما دفع سعر COMP ٥٤٪ للأعلى من ٣٨٢ دولارًا في ساعات التداول المبكرة يوم ٤ فبراير إلى ٥٥٥ دولارًا يوم ٥ فبراير.

مع تزايد الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين وترويج المؤثرين ذوي الأسماء الكبيرة مثل إيلون ماسك ومارك كوبان لفوائد التمويل اللامركزي والعائد الذي يوفره، فإن الاتجاه الصعودي الحالي في إجمالي القيمة المقفلة يستعد للارتفاع مع ارتفاع قيم التوكنات ومشاركة البروتوكول إلى مستويات عالية جديدة.