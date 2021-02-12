أفضل ٤ جامعات تقدم تصاميم للعملة الرقمية للبنك المركزي إلى بنك كندا

تام شمس - الجمعة 12 فبراير 2021 03:48 صباحاً - قدمت الجامعات الكندية الكبرى بحثًا جديدًا إلى بنك كندا يتمحور حول تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، مما يؤكد الابتكار الجاري في هذا المجال.

بدأ البحث العام الماضي بعد أن أشرك بنك بنك كندا أربع مؤسسات حول التصاميم المحتملة لعملة رقمية وطنية. وقد تم نشر إجمالي ثلاثة مقترحات في وقت واحد يوم الخميس. والجدير بالذكر أن كل اقتراح استند إلى تطبيق تقنية بلوكتشين.

يستفيد الاقتراح المقدم من جامعة كالغاري من "مزيج من تقنيات السجلات الموزعة (DLTs) والنقد الإلكتروني ("e-cash") مع أساسيات التشفير المتقدمة." ويركز التقديم بشكل كبير على تعزيز الوصول الشامل إلى العملة الرقمية للبنك المركزي، لا سيما في المجتمعات النائية، فضلًا عن ضمان حماية قوية للخصوصية تتوافق مع الحريات المدنية لكندا.

يركز تصميمٌ من جامعة ماكغيل في مونتريال على "الخصوصية غير المتكافئة بين المتلقي ومرسل الأموال". وقد أظهر الباحثون أن حماية الخصوصية ضرورية لتجنب تشوهات الأسعار وتعزيز سلامة وظيفة الطلب الكلاسيكية على النقود.

يروج مقترح مشترك تم تقديمه من جامعة تورنتو وجامعة يورك لنهج "اعرف عميلك" المدعوم لزيادة الشمول المالي وحماية السيادة الاقتصادية أثناء ظهور التقنيات التخريبية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. ووفقًا لهذا النهج، سيتم إطلاق اللوني الرقمي على مرحلتين، بدءًا من إنشاء "النقد الرقمي مع بروتوكول مصادقة" متبوعًا بالنقود الإلكترونية القابلة للبرمجة على أساس "بلوكتشين كمورد مشترك"

عند تقديم التقارير، أكد بنك كندا أنه "يكثف التخطيط الاحتياطي للعملة الرقمية للبنك المركزي"، ولكن ليس لديه حاليًا أي خطط لإصدار واحدة. ومع ذلك، فإن بعض الأصوات داخل بنك كندا مصرة على أن البلد بحاجة إلى ما يسمى "اللوني الرقمي" عاجلًا وليس آجلًا.

ففي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، قال نائب المحافظ تيموثي لين إن جائحة كوفيد-١٩ قد سرّعت الحاجة إلى عملة رقمية:

"قد تقودنا الجائحة إلى نقطة اتخاذ القرار في وقت أقرب مما توقعنا".

جنوب الحدود، يقوم محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة أيضًا بتوسيع أبحاثهم في عملات البنوك المركزية الرقمية. حيث أصدر الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي العديد من الأوراق البحثية لاستكشاف العوامل المحركة لقيمة الدولار الرقمي، على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي بشأن إطلاقه.