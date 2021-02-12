باي بال توسّع خدمات العملات المشفرة لتشمل المقيمين في المملكة المتحدة

تام شمس - الجمعة 12 فبراير 2021 02:43 صباحاً - سيكون المقيمون في المملكة المتحدة أول الأشخاص خارج الولايات المتحدة الذين يمكنهم استخدام باي بال لشراء وبيع العملات المشفرة.

ووفقًا للصحفي كارل كوينتانيلا، تخطط منصة المدفوعات لتوسيع عروض العملات المشفرة الخاصة بها إلى المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة. كما تخطط باي بال أيضًا لإتاحة العملات المشفرة لأصحاب محافظ فينمو قبل نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢١. وتشمل الخدمات الأخرى غير المشفرة توسيع فينمو دوليًا قبل عام ٢٠٢٦ ونشر بطاقات ائتمان التطبيق على نطاق أوسع.

وقد ذكر دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، أن الشركة ستضيف ميزات بيع وشراء وحفظ العملات المشفرة إلى "فينمو والأسواق الدولية المختارة" في عام ٢٠٢١ خلال مكالمة أرباح الربع الأخير من الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يكن من الواضح أي سوق سيكون أول من يبدأ الطرح. حيث قال شولمان إن الشركة كانت "تستثمر بشكل كبير" في ذراعها للعملات المشفرة وبلوكتشين والعملات الرقمية بعد أن تجاوز إطلاق خدمات العملات المشفرة "التوقعات".

تمكن المستخدمون في الولايات المتحدة من شراء العملات المشفرة مباشرةً من خلال تطبيق باي بال منذ نوفمبر، عندما اتخذت الشركة خطوة كبيرة نحو اعتماد الأصول الرقمية. ومنذ ذلك الوقت، وصل حجم تداول العملات المشفرة على المنصة إلى مستويات قياسية، وبلغت الذروة عند ٢٤٢ مليون دولار في المعاملات في ١١ يناير.

سيتمكن عملاء المنصة قريبًا من استخدام العملات المشفرة للتسوق في أي من ٢٩ مليون تاجر في شبكتها قبل الربع الثاني من عام ٢٠٢١، وفقًا لشولمان في أحدث مكالمة أرباح. حيث قال الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت إن باي بال تعمل بنشاط مع المنظمين والبنوك المركزية "لتشكيل مستقبل" عالم ما بعد النقد المادي.