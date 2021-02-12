وول ستريت جورنال: المحامون الفيدراليون يحققون في صفقات التداول التي يقودها الميم في GME وAMC والفضة

تام شمس - الجمعة 12 فبراير 2021 02:43 صباحاً - بحسب ما ورد، فإن وزارة العدل هي آخر من زاد الضغط على الأسواق المجنونة في الشهر الماضي.

نقلًا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن قسم الاحتيال في وزارة العدل ومكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو قد أطلقوا تحقيقات في الوسطاء ( روبنهود) ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ( ريديت) الذين كانوا في مركز أسواق صاعدة جامحة في أسهم مثل غيم ستوب وإيه إم سي منذ أسابيع.

أعلن عدد من الوكالات أنها تبحث في مخاوف التلاعب بالسوق. كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانًا غامضًا بهذا المعنى حيث كانت أسهم GME لا تزال تعاني، بينما أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا الصباح جميع عمليات التداول في أسهم SpectraScience، وهي شركة أصبحت خاضعة للتداول المدفوع بالميم على الرغم من كونها ميتة وظيفيًا منذ عدة سنوات.

كما أفادت وول ستريت جورنال أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بدأت تحقيقًا مشابهًا في سوق الفضة، والتي ارتفعت مع إغلاق التداول على مختلف الأسهم وتشتت الفائدة على الإنترنت.

على عكس لجنة تداول السلع الآجلة أو هية الأوراق المالية والبورصات، فإن وزارة العدل تتعامل مع الملاحقات الجنائية، والتي تنطوي على احتمال السجن.

يشارك الكونغرس أيضًا في الأمر، حيث يستعد الرؤساء التنفيذيون لشركة روبنهود ومدير الاستثمار ملفين كابيتال وصندوق التحوط سيتادل للإدلاء بشهادتهم قبل جلسة استماع في مجلس النواب المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.