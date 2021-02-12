بوندي إكس (NPXS) تكتسب ١٠٢٪ قبل إطلاق شبكة الاختبار وحرق التوكن

تام شمس - الجمعة 12 فبراير 2021 02:43 صباحاً - منذ ٦ فبراير، ارتفعت بوندي إكس (NPXS) بنسبة ١٠٢٪. وفي حين أنه سيكون من السهل الافتراض أن الاختراق يتبع ببساطة مجموعة العملات الرقمية البديلة التي كانت تندفع جنبًا إلى جنب مع بيتكوين، يبدو أن الحركة الحالية مدفوعة بإطلاق اختبار قادم وتحسين الأساسيات.

بوندي إكس هو نظام دفع بالعملة الرقمية بلا حدود يهدف إلى تعزيز التبني باستخدام محطات نقاط البيع (POS) وبطاقة الدفع غير التلامسية. باستخدام نظام مفتوح المصدر، تركز المنصة على مدفوعات التجزئة في المتاجر الفعلية.

تعد المدفوعات المبسطة عبر الهاتف المحمول مشكلة أخرى يهدف نظام بوندي إكس البيئي إلى تحسينها. حيث يدعي المشروع أنه يحل التعامل مع المفاتيح الخاصة والعامة باستخدام نظام قائم على كلمة المرور. وبالمثل، تتيح البطاقة الذكية للمستخدمين استخدام رمز NPXS دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

قدمت بوندي إكس في البداية محطة نقطة البيع الخاصة بها لبيئات البيع بالتجزئة دون أي تكلفة لتحفيز التبني. ويهدف المشروع أيضًا إلى تجاوز خدمات بطاقات الخصم فيزا وماستركارد، مما يسمح للتجار بالدفع نقدًا.

باختصار، يمكن للمرء شراء وبيع العملات المشفرة باستخدام إما نقطة البيع أو محفظة الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الاحتفاظ بأصولهم الرقمية أو نقلها إلى البطاقة اللاتلامسية أو المستلمين الآخرين الذين يستخدمون التطبيق.

يبدو أن الارتفاع الأخير كان مدعومًا بمشروع فانكشن إكس. ووفقًا للفريق، يجب أن تكون شبكة الاختبار ٣.٠ متوافقة مع إيثريوم EVM، مع وقت تأكيد مدته ٥ ثوانٍ وتكلفة معاملة بسعر سنت واحد. علاوة على ذلك، ستدعم التكديس وصنع السوق الآلي (AMM).

توكن بوندي إكس (NPXS) مقابل تيثر على باينانس. المصدر: تريدينغ فيو

في ٨ ديسمبر، أعلنت بوندي إكس عن تكامل اليورو والجنيه الإسترليني من خلال شراكة رامب، وهي شركة بريطانية. تمكن المستخدمون من الحصول على عملة داي المستقرة باستخدام التحويلات المصرفية أو بطاقات الخصم أو أبل باي.

في أوائل فبراير، أعلن المشروع أنه سيجري مقايضة ١٠٠٠:١، مما يقلل العرض من ٢٥٨,٥ مليار إلى ٢٥٨,٥ مليون. وستتم عملية التصويت على السلسلة خلال الأسابيع التالية. يهدف التغيير إلى تقليل الكسور العشرية لتسعير NPXS، وبالتالي إيجاد فرق اسمي بحت.

العناوين النشطة والتحويلات آخذة في الازدياد

وفقًا لموقع بوندي إكس على الويب، هناك أكثر من ٨٠٠٠٠٠ مستخدم إكس واليت مسجل. علاوة على ذلك، تشير مدونتها إلى أن عمليات تنشيط محطة نقاط البيع زادت بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٠.

تُظهر البيانات على السلسلة أن النشاط بدأ في الانتعاش في وقت سابق من هذا العام، متجاوزًا ٣٠٠٠ عنوان نشط يوميًا، بينما بلغت عمليات النقل ذروتها مؤخرًا عند ٨٤٠ مليون دولار.

تحويلات NPXS اليومية والعناوين الفريدة. المصدر: etherscan.io

تعتبر عمليات إعادة شراء التوكن نشاطًا حيويًا آخر ذي قيمة مضافة، وقد تم تخصيص ٢٠٠٠ إيثريوم (ETH) بقيمة NPXS لهذا الغرض. وبدلًا من حرقها، سيتم استخدام هذه التوكنات لدعم المطورين والمشاريع التي تنضم إلى المنصة. تمت عملية إعادة الشراء الثانية يوم ١٠ فبراير.

أسواق كوينتيليغراف الاحترافية - نتيجة ™VORTECS (برتقالي / أخضر) مقابل NPXS مقابل السعر

وفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لتوكن NPXS مواتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. من الجدير بالذكر أن نتيجة ™VORTECS الخاصة ببوندي إكس بدأت في الارتفاع يوم ٧ فبراير، أي حوالي ١٨ ساعة قبل أن يرتفع السعر بنسبة ١٥٠٪ خلال اليوم التالي.

أحد المجالات المثيرة للقلق هو أن خطط التكامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزية، بما في ذلك الأصول التركيبية والبورصة اللامركزية (DEX) قد ذكرها الفريق عدة مرات، لكن لم يتم تحديد إطار زمني محدد.

وبشكل عام، يبدو أن هناك احتمالات قوية للمشروع، ولكن خارطة طريق أكثر واقعية لتكامل التمويل اللامركزي ستساعد على زيادة المشاعر بين المستثمرين والمالكين.

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