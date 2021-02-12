من المتوقع أن تُدلي كل من روبنهود وملفين وسيتادل بشهاداتها حول غيم ستوب أمام الكونغرس

تام شمس - الجمعة 12 فبراير 2021 12:50 صباحاً - قد يدلي المسؤولون التنفيذيون من الشركات المتورطة في الجدل الأخير بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد من ريديت في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

ووفقًا لتقرير لرويترز، قال شخصان مطلعان على الأمر إن المديرين التنفيذيين من تطبيق التداول روبنهود وشركة إدارة الاستثمار ملفين كابيتال وصندوق التحوط سيتادل من المتوقع أن يدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع بالكونغرس من المقرر عقدها يوم ١٨ فبراير. ومن المحتمل أن يكون مؤسس سيتادل "كين غريفن" حاضرًا، كما هو الحال مع الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود، فلاد تينيف. ومع ذلك، فمن غير الواضح في الوقت الحالي إذا ما كان مؤسس ملفين "غابرييل بلوتكين" أو أي شخص آخر من صندوق التحوط سيتحدث في الجلسة.

اليوم، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريديت، لصحيفة نيويورك تايمز إن شبكة التواصل الاجتماعي ستشارك في إجراءات الأسبوع المقبل مع شخصيات أخرى مرتبطة بصفقات غيم ستوب. كما قال رئيس اللجنة ماكسين ووترز في مقابلة يوم ٤ فبراير أن كيث جيل، المعروف باسم مستخدم ريديت DeepFuckingValue، سيتحدث أيضًا.

ستستكشف جلسة الاستماع الافتراضية مزاعم التلاعب بالسوق من روبنهود وصناديق التحوط الرئيسية ردًا على ضغط مستخدمي ريديت القصير على أسهم غيم ستوب وغيرها. كان أعضاء بارزون في مجلس النواب، بمن فيهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب، من أوائل المشرعين الذين دعوا روبنهود للرد على لجنة الخدمات المالية بعد أن علقت منصة التداول عمليات شراء سهم غيم ستوب يوم ٢٨ يناير.

كان توقيت الصفقات المقيدة مريبًا نظرًا لعلاقات روبنهود المالية مع كل من ملفين وسيتادل، مما أدى إلى تكهنات من قبل الكثيرين بأن المنصة قد تصرفت لحماية المصالح المالية لصناديق التحوط على حساب المستثمرين الأفراد على ريديت. وبحسب ما ورد قال تينيف إن القرار بشأن القيود اتخذ من قبل غرفة المقاصة واستند إلى متطلبات رأس المال.

على الرغم من أن روبنهود خففتت لاحقًا القيود المفروضة على شراء أسهم غيم ستوب وغيرها، فقد انخفض سعر GME بنسبة ٩٠ ٪ تقريبًا من أعلى مستوى بلغ ٤٦٩,٤٩ دولارًا يوم ٢٨ يناير إلى ٤٩,٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة.