إعلانات الوظائف في أمازون تشير إلى مشروع مدفوعات رقمية سيتم إطلاقه في المكسيك

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 06:53 مساءً - تعمل شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية على تطوير خدمة جديدة ستسمح لعملائها بالتسوق باستخدام العملة الرقمية، وفقًا لإعلانات الوظائف الخاصة بالشركة.

ووفقًا لتطبيق رسمي على أمازون، تقوم الشركة الآن ببناء فريق تقني لتمكين خدمة عملات رقمية جديدة. يُعرف المشروع حاليًا باسم مشروع "المدفوعات الرقمية والناشئة" (DEP)، وسيتم طرح الخدمة في البداية في المكسيك، مما يسمح للسكان المحليين بشراء العملات المشفرة نقدًا لإنفاق العملة الرقمية أثناء التسوق. وفي نص ما جاء في إعلان الوظيفة:

"نحن نبحث عن قائد لمساعدتنا في إطلاق منتج مدفوعات جديد يبدأ بالمكسيك كبلد الإطلاق الأول. وسيمكن هذا المنتج العملاء من تحويل أموالهم إلى عملات رقمية باستخدام ما يمكن للعملاء الاستمتاع بالخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك التسوق لشراء السلع و/أو الخدمات مثل برايم فيديو".

ووفقًا للتطبيق، يُطلب من مديري تطوير البرامج الرقمية التي تركز على العملة في أمازون الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجات أخرى معادلة مع أكثر من ثلاث سنوات من إدارة تسليم أنظمة البرامج الموزعة.

ووفقًا لبيانات من لينكد إن، تم نشر إعلان الوظيفة يوم ٤ فبراير. قبل نشر التطبيق، أعلنت أمازون أن المؤسس والرئيس التنفيذي جيف بيزوس يخطط للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي.

بعد إعلان تسلا موتورز عن شراء عملات بيتكوين (BTC) بقيمة ١,٥ مليار دولار، سارعت عدد من الشركات العالمية الكبرى بما في ذلك ماستركارد للإعلان عن الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.