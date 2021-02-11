أقدم بنك في أمريكا، بنك نيويورك ميلون، سيحتفظ بعملة بيتكوين

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 06:53 مساءً - أعلن بنك نيويورك ميلون، أقدم بنك في أمريكا، عن خطط للاحتفاظ ببيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة ونقلها وإصدارها كجهة إدارة أصول نيابة عن عملائه.

وورد أن الدافع لاتخاذ القرار جاء من مستثمرين مؤسسيين - كبار مسؤولي عملاء بنك نيويورك ميلون - وسط موسم الارتفاع الصعودي لعام ٢٠٢١ لفئة الأصول.

وحسبما أشار صحيفة وول ستريت جورنال، فإن بنك نيويورك ميلون بالكاد هو أول اسم مألوف في التمويل التقليدي يحتضن الأصول الرقمية، فقد كانت أمثال فيديليتي انفستمنتس موجودة منذ فترة طويلة في المجال. ومع ذلك، فهو أول بنك حفظ وطني يلتزم بإدخال خدمة حفظ العملات المشفرة لعملائه على المدى القصير، أي "في وقت لاحق من هذا العام".

كما نقلت وول ستريت جورنال عن رومان ريغلمان، الرئيس التنفيذي لخدمات الأصول والأعمال الرقمية للبنك، قوله إن "الأصول الرقمية أصبحت جزءًا من التيار الرئيسي".

ووفقًا للتقرير، يخطط بنك نيويورك ميلون لإدارة العملات المشفرة باستخدام منصة، الآن في إصدار أولي، والتي سيتم استخدامها أيضًا للتعامل مع المقتنيات التقليدية مثل سندات الخزانة والأسهم.

كما لم يضع بنك نيويورك ميلون أي قيود على أنواع العملات المشفرة التي يكون جاهزًا للاحتفاظ بها. وبحسب ما ورد تم تكليف فريق متخصص من المديرين التنفيذيين للبنك، بقيادة مايك ديميسي، بالإشراف على تكامل إدارة وحفظ العملات المشفرة في جميع أعمال البنك.

في حين يمضي بنك نيويورك ميلون قدمًا في خططه، يتوقع ريغلمان مع ذلك أن الدمج الكامل للأصول الرقمية في البنية التحتية المصرفية التقليدية سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات أخرى.