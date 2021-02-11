مشجعو نادي إيه سي ميلان يستخدمون توكنات بلوكتشين للتصويت على شعار نادي كرة القدم

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 05:44 مساءً - أطلق عملاق كرة القدم الإيطالي إيه سي ميلان للتو توكن خاص به للمشجعين، مما يتيح للجماهير التصويت على شعار النادي لهذا الموسم.

ووفقًا لإعلان يوم ١١ فبراير، أصبح توكن مشجعي النادي ACM موجودًا الآن على منصة مشاركة المشجعين "سوسيوس"، والتي تسمح للجماهير بشراء التوكن الذي يتيح الوصول إلى استطلاعات الرأي في النادي ومكافآت الشخصيات المهمة وتقدير المشجعين المميزين والمباريات ومنتديات الدردشة. تم تداول التوكن لأول مرة عند ٦,٦٨ دولارات.

وبالشراكة مع شركة تشيليز بلوكتشين، يطرح إيه سي ميلان توكن ACM لأول مرة مع استطلاع شعار الفريق الذي سيشاهد قيام حاملي ACM بالتصويت على الشعار لإلهام اللاعبين لبقية موسم اللعب في دوري الدرجة الأولى ٢٠٢٠-٢٠٢١. وسيتم وضع شعار الفائز داخل غرفة ملابس الفريق الأول في ملعب سان سيرو.

الاستطلاع المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل مصمم لتزويد أكثر من ٥٠٠ مليون من مشجعي إيه سي ميلان حول العالم بفرصة لدعم نجوم كرة القدم المفضلين لديهم.

أعلن نادي إيه سي ميلان رسميًا عن خططه لإطلاق توكن المشجعين ACM على تشيليز في يناير ٢٠٢١ في خطوة للوصول إلى جماهير النادي وسط قيود كوفيد-١٩ المستمرة.

وقبل مساعدة ميلان في إطلاق توكن المشجعين، أطلقت تشيليز وسوسيوس عددًا من التوكنات للعديد من الأندية والمنظمات الرياضية بما في ذلك إف سي بارشلونة ويوفنوس وباريس سان جيرمان. وقد استخدم مشجعو برشلونة التوكنات للتصويت على وضع عمل فني من تصميم المشجعين في غرفة ملابس الفريق، بينما كان لدى جماهير يوفنتوس فرصة لاختيار أغنية الاحتفال الجديدة للنادي.