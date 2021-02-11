نسبة الزيارات إلى باينانس تزداد لتسجل ارتفاعات قياسية، بينما يغلق ​الموقع أبوابه للصيانة

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 11:53 صباحاً - اضطرت منصة تداول الأصول المشفرة الرائدة باينانس إلى تعليق خدمات التداول الفوري والهامش بعد دقائق قليلة من انتقال رئيسها التنفيذي إلى تويتر للتفاخر بأن المنصة قد تعاملت بسلاسة مع مستويات قياسية جديدة لنسبة الزيارة إلى الموقع.

حيث غرد الرئيس التنفيذي لباينانس، تشانغ بينغ زاو أو سي زس، أن البورصة شهدت أعلى مستوى جديد على الإطلاق لحركة المرور يوم ١٠ فبراير، مشيرًا إلى أن المنصة قد "تعاملت مع الحمل" من زيادة بنسبة ٦٠٪ في نسبة الزيارات فوق الرقم القياسي لليوم السابق.

كما أشار سي زي أيضًا إلى أن اشتراكات المستخدمين الجدد قد سجلت ارتفاعات قياسية: "لا تزال عمليات تسجيل الحسابات الجديدة مفتوحة، ولست متأكدًا من المدة".

تغريدة سي زي المحذوفة الآن يوم ١١ فبراير

تم حذف التغريدة منذ ذلك الحين، مع نشر باينانس "إشعار صيانة مؤقتة للنظام" بعد ٣٠ دقيقة تقريبًا. وقد عادت البورصة إلى العمل الطبيعي بعد حوالي ساعة من صدور الإنذار.

كان تداول العقود الآجلة فقط هو القادر على الاستمرار في العمل كالمعتاد، حيث أعلنت البورصة أنها "علقت الإيداعات والسحوبات والتداول الفوري والهامش والتداول من نظظير لنظير وتداول بوابة التعاملات المباشرة والادخار والاسترداد، بالإضافة إلى تحويل الأصول من الحسابات الفرعية وحسابات الهامش وحسابات العقود الآجلة والمحافظ النقدية".

وقد أصدر سي زي تغريدة متابعة يندب فيها منشوره الأصلي بعد نشر إشعار صيانة باينانس:

وفقًا لفريق تحليلات مواقع الويب LikeWeb، احتل موقع باينانس المرتبة ٣٨١ من أكثر مواقع الويب شهرة في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير، كما احتل المرتبة الثالثة بين مواقع الويب المعروضة في فئة "التمويل > الاستثمار" في موقع مماثل.

تضاعفت حركة المرور من تركيا خلال شهر يناير لتمثل أكبر مصدر جغرافي واحد لحركة المرور على باينانس، حيث يمثل المستخدمون الأتراك ٦,٨٩٪ من ١٣٦ مليون زائر شهريًا لباينانس. في حين احتلت روسيا المرتبة الثانية كأكبر مصدر لحركة المرور بنسبة ٦,٥٣٪، تليها الولايات المتحدة بنسبة ٥,١١٪ والمملكة المتحدة بنسبة ٤,٧٠٪ وفرنسا بنسبة ٣,٥٠٪.