ماستركارد تعلن عن دعمها للعملات المشفرة على شبكتها

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 05:41 صباحاً -

أعلنت ماستركارد عن خطط لدعم العملات المشفرة في عام ٢٠٢١، مما يمهد الطريق لما يقرب من مليار مستخدم لإنفاق الأصول الرقمية لدى أكثر من ٣٠ مليون تاجر.

وتعتقد الشركة أن هذا قد يفتح التجار أمام عملاء جدد وبناء ولاء مع العملاء الحاليين الذين يهاجرون بالفعل إلى الأصول الرقمية على الخيارات التقليدية.

"الأمر يتعلق بالاختيار. وماستركارد ليست هنا لتوصيكم بالبدء في استخدام العملات المشفرة. لكننا هنا لتمكين العملاء والتجار والشركات من نقل القيمة الرقمية"

في حين أشارت شركة المدفوعات العالمية العملاقة إلى أنها تخطط لدعم العملات المستقرة نظرًا لموثوقيتها وأمانها، رفضت ماستركارد تسمية أي عملات مشفرة محددة ستقوم بدمجها.

ومع ذلك، قدمت ماستركارد أربعة معايير أساسية سيتم من خلالها تقييم الأصول المحتملة: حماية قوية للمستهلك بما في ذلك خصوصية المستهلك وأمنه، والامتثال الصارم لممارسات اعرف عميلك والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والاستقرار كوسيلة للدفع.

أشارت ماستركارد أيضًا إلى أنها "تشارك بنشاط مع العديد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم" لدعم مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).

في العام الماضي، أصدرت الشركة أداة "وضع الحماية الافتراضي" لتوضيح كيفية استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لتسوية مشتريات المستهلكين باستخدام البنية التحتية لبطاقة ماستركارد.

أفاد إعلان ماستركارد أيضًا عن زيادة الطلب على الأصول الرقمية بين عملائها، مشيرًا إلى أن العديد من المستخدمين يشترون أصول العملات المشفرة باستخدام ماستركارد الخاصة بهم وسط السوق الصاعدة الحالية.

وخلصت ماستركارد إلى أن "الأصول الرقمية أصبحت جزءًا أكثر أهمية في عالم المدفوعات".

"نحن هنا لتمكين العملاء والتجار والشركات من نقل القيمة الرقمية - التقليدية أو المشفرة - كيفما أرادوا. يجب أن يكون ذلك اختياركم، فهي أموالكم."

كرست ماستركارد بالفعل موارد كبيرة لاستكشاف تقنية السجلات الموزعة، حيث تمتلك الشركة حاليًا ٨٩ براءة اختراع لبلوكتشين بينما هناك ٢٨٥ طلبًا آخر قيد الانتظار.

شارك شركة خدمات المدفوعات في مدفوعات العملات المشفرة لبعض الوقت الآن، حيث دخل في شراكة مع وايركس وبيتباي لإنشاء بطاقات عملات مشفرة، على الرغم من عدم نقل العملات المشفرة عبر شبكة ماستركارد.

إعلان ماستركارد هو الأحدث في سلسلة التبني المؤسسي للعملات المشفرة التي ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية. حيث أعلنت تسلا هذا الأسبوع عن شراء ١,٥ مليار دولار بيتكوين من احتياطيها النقدي مضيفة أنها ستقبل قريبًا مدفوعات بيتكوين لسياراتها.

في الأسبوع الماضي، ضاعفت باي بال نشاطها على العملات المشفرة وأعلنت أنها ستقدم مدفوعات العملات المشفرة لتجارها البالغ عددهم ٢٦ مليونًا بعد أن تجاوزت خدمات تداول العملات المشفرة المحدودة التوقعات.

قبل أسبوع واحد من ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيزا "آل كيلي" التزامها بمدفوعات العملات المشفرة خلال مكالمة أرباح الربع الأول.

بدأت التكهنات بشأن الشركات التقنية الأخرى التي ستكون التالية التي تدخل في عالم العملات المشفرة في الظهور أيضًا، حيث قالت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس للخدمات المالية إن شركة أبل يجب أن تتبع خطى تسلا. حيث كتب المحلل ميتش ستيف للعملاء أن تطوير بورصة عملات مشفرة في أبل واليت سيخلق سوقًا جديدًا كبيرًا للنمو.