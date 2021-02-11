توكنات التمويل اللامركزي والطبقة ٢ ترتفع على الرغم من انخفاض سعر بيتكوين بنسبة ٥٪

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 02:40 صباحاً - في ١٠ فبراير، تراجع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٥٪ من أعلى سعر تم تسجيله حديثًا عند ٤٨٢٢٠ دولارًا أمريكيًا، كما خضع عدد من العملات البديلة لتصحيحات طفيفة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن عملة بيتكوين قد انخفضت بنسبة ٤,٩٦٪ منذ أعلى مستوياتها يوم أمس ويتم تداولها حاليًا عند ٤٤٩٠٠ دولار.

يمكن أن يكون التراجع إلى المستوى ٤٥٠٠٠ دولار ببساطة نتيجة لجني المتداولين للأرباح الأخيرة من بيتكوين وعملات بديلة حيث يبدو أن الارتفاع يفقد الزخم حول المستوى ٤٨٠٠٠ دولار.

الإعلان الأخير من محللي جي بي مورغان يقولون إنهم لا يتوقعون رؤية أي شركات كبيرة تتبع عملية شراء بيتكوين التي قامت بها تسلا مؤخرًا بقيمة ١,٥ مليار دولار، كان من الممكن أن يسبب توترًا بين بعض المستثمرين، لكن البيانات من غرايسكيل إنفستمنتس تظهر أن معظم المستثمرين المؤسسيين حريصون على معرفة المزيد عن الاستثمار في بيتكوين.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

جاءت بعض الأخبار الإيجابية من الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الذي ضاعف من دعمه لقطاع العملات المشفرة من خلال التبرع بمليون دولار إلى كوين سنتر، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن العاصمة. كما كشف دورسي أيضًا أن تويتر يستكشف خيارًا لكيفية دفع رواتب الموظفين في بيتكوين.

سلط الازدحام ورسوم المعاملات المرتفعة على شبكة إيثريوم الضوء على البروتوكولات المتوافقة مع الطبقة الثانية وإيثريوم فيرتشوال ماشين (EVM) حيث تتدفق المشاريع والمتداولون على حد سواء إلى ماتيك (MATIC) وأفالانشي (AVAX).

أدى هذا التدفق المستمر للأموال إلى كل مشروع إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من ٢٠٠٪ خلال الأسبوع الماضي.

مخطط نمو سعر AVAX/USDT مقابل BNB/USDT مقابل Matic/USDT على مدار ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كما شهدت باينانس كوين (BNB) ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار في الأيام الأخيرة، حيث وصلت إلى مستوى جديد عند ١٤٨ دولارًا يوم ١٠ فبراير. يأتي الانتقال إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق مع تزايد شهرة باينانس سمارت تشين (BSC) والتنافس مع منصات إيثريوم والتمويل اللامركزي.

الأسواق التقليدية تنخفض بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم ارتفاعات قياسية جديدة في ساعات التداول المبكرة اليوم قبل أن تنخفض تحت الضغط لإغلاق اليوم بشكل متباين.

قضى مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وناسداك معظم اليوم في المنطقة الحمراء وعلى الرغم من الارتفاع المتأخر أغلق منخفضًا بنسبة ٠,٠٣٪ و٠,٢٥٪ على التوالي بينما كان مؤشر داو جونز قادرًا على إبعاد المضاربين على الانخفاض والانتهاء من الارتفاع بنسبة ٠,٢٠٪.

على الرغم من عدم وجود أخبار محددة أدت إلى ضغوط السوق، فقد شهدت جميع المؤشرات الثلاثة ارتفاعًا في الأسعار خلال الأسبوع الأول من فبراير، لذلك من المتوقع حدوث تراجع متواضع في دورة السوق العادية.

تصحيح بيتكوين يلقي بثقله على العملات البديلة

ضربت موجة جديدة من البيع سوق العملات المشفرة تمامًا كما أغلقت الأسواق التقليدية وانخفضت أفضل ٢٥ عملة بديلة تحت الضغط.

تشمل الاستثناءات الملحوظة للهبوط الهبوطي كاردانو (ADA)، والذي ارتفع حاليًا بنسبة ٢٨,١١٪ ويتداول بسعر ٠,٨٩٢ دولار أمريكي وAVAX التي ارتفعت بنسبة ٨٥,٣٩٪ ويتم تداوله بسعر ٥٨,٢٦ دولارًا أمريكيًا.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

تم وضع سيلو (CELO) أيضًا في عرض قوي، حيث ارتفع بنسبة ٤٠٪ ليتم تداولها عند ٥,٠٠ دولارات بينما شهد ذا غراف (GRT) ارتفاعًا بنسبة ٢٦٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٢٦ دولار.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٣٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١,٣٪.