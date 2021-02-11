٣ أسباب وراء وصول باينانس كوين (BNB) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٤٨ دولارًا

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 02:40 صباحاً - في ١٠ فبراير، سجلت باينانس كوين (BNB) أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند ١٤٨ دولارًا بعد أن ارتفع التوكن الأصلي للبورصة بنسبة ١٢١ ٪ منذ بداية الأسبوع.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن BNB ارتفعت من ٣٥,٣٧ دولارًا يوم ١١ يناير إلى ١٤٨ دولارًا، بزيادة ٢٥٦٪ في أقل من شهر.

مخطط زوج باينانس كوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تشمل ثلاثة أسباب للنمو الهائل في سعر BNB الارتفاع الأخير في حجم التداول إلى مستوى قياسي جديد والتوسع في بروتوكولات التمويل اللامركزي المرتبطة بالسلسلة الذكية باينانس ونظام بيئي يتوسع باطراد مدعوم بشراكات وعمليات تكامل جديدة.

ارتفاع الحجم

بين سبتمبر ٢٠٢٠ وديسمبر ٢٠٢٠، تم تداول سعر BNB بين ٢٣ دولارًا و ٣٥ دولارًا بمتوسط ​​حجم يومي يبلغ ٤٠٠ مليون دولار. منذ ٢٨ ديسمبر، كانت هناك زيادة مطردة في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة وفي سعر التوكن حيث ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى مستويات عالية جديدة وجعلت التمويل اللامركزي تواجدها ملموسًا في جميع أنحاء قطاع العملات المشفرة.

تجاوز حجم تداول BNB على مدار ٢٤ ساعة ١ مليار دولار لأول مرة في ١ فبراير وسجل حجم تداول قياسي جديد قدره ٧,٥٢ مليارات دولار يوم ١٠ فبراير حيث تجاوز السعر ١٤٨ دولارًا.

تكامل التمويل اللامركزي يمنح باينانس ميزة

منذ عام ٢٠٢٠، كانت البورصات المركزية تتنازل عن حصتها في السوق لبروتوكولات التمويل اللامركزية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى التوكنات التي تم إطلاقها حديثًا وعائدات APY العالية لتوفير السيولة.

الحجم الأسبوعي في البورصات اللامركزية. المصدر: دون أناليتيكس

للتعويض عن هذه الخسارة في الحصة السوقية، قامت باينانس بدمج مكونات التمويل اللامركزي الجديدة، بما في ذلك إنشاء بورصة باينانس اللامركزية التي تدعم عددًا قليلًا من مشاريع التمويل اللامركزي التي تركز على قابلية التشغيل البيني.

قامت باينانس أيضًا بزيادة عدد التوكنات المتاحة على منصة التكديس الخاصة بها ورفعت البورصة أسعار الفائدة لكل توكن لتشجيع المستثمرين على البقاء في البورصة بدلًا من السعي وراء العائدات في سوشي سواب ويوني سواب.

تلعب باينانس كوين دورًا في تسوية الرسوم والتحويلات، وبالتالي زيادة حجمها وقيمتها على مدار الأشهر القليلة الماضية.

عمليات إدراج وشراكات جديدة

لم تخجل باينانس من الإدراج السريع للمشاريع الجديدة من قطاع التمويل اللامركزي وغالبًا ما تؤدي عمليات الإدراج هذه إلى زيادة حادة في حجم التداول وسعر التوكن المدرج حديثًا.

على سبيل المثال، عندما ظهرت يوني سواب وسوشي سواب على الساحة وهددا بأخذ بعض حجم تداول باينانس، واجهت البورصة الأمر بإدراج كل من UNI وSUSHI والعديد من المشاريع التي كانت تجذب انتباه المستثمرين.

تم إطلاق العديد من مشاريع التمويل اللامركزي البارزة في البداية على باينانس لانش باد، وهي منصة إطلاق التوكنات الداخلية التي تساعد مشاريع بلوكتشين في جمع الأموال، وإضافة المزيد من المشاريع على أساس منتظم.

تم احتضان مشاريع مثل كافا، التي تعمل على بلوكتشين كوزموس (ATOM)، وفينوس (XVS)، التي تعمل على سلسلة باينانس، على منصة باينانس لانش باد ومنذ ذلك الحين أصبحت مشاريع التمويل اللامركزي راسخة لا تزال تكتسب الزخم.

يعرض التمرير عبر موجز تويتر الخاص بباينانس إعلانات يومية عن شراكات وعمليات تكامل جديدة وللمستثمرين للتفاعل مع العديد من هذه المشاريع، فهم في كثير من الأحيان يستخدمون BNB كجزء من الصفقة.

مع حجم تداول على مدار ٢٤ ساعة يبلغ ٣٢,٨ مليار دولار، وهو رقم أكبر بسبعة أضعاف من أقرب منافسيها كوين بيز برو، تواصل باينانس الهيمنة بين البورصات المركزية واللامركزية.

يبدو أن باينانس كوين في وضع جيد لمزيد من النمو، لا سيما بالنظر إلى أن BNB جزء لا يتجزأ من العديد من المنصات والعمليات في باينانس.

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