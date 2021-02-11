أصغر مالك على الإطلاق؟ إيلون ماسك يشتري دوجكوين لابنه البالغ من العمر ٩ أشهر

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 12:48 صباحاً - قد يكون طفل إيلون ماسك من الفنانة الكندية "كلير إليز باوتشر"، أو غريمز، الآن أحد أصغر مستخدمي العملات المشفرة العامين المسجلين.

ففي تغريدة اليوم من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قال ماسك إن ابنه البالغ من العمر ٩ أشهر هو الآن مالك فخور - أو ربما صعب الإرضاء - مالك بعض عملات دوجكوين (DOGE)، مشيرًا إليه على أنه "toddler HODLer." ولد الصبي في مايو الماضي، واسمه X Æ A-Xii - يُنطق "إكس آش إيه تويلف" - ​​مع كون المقطعين الأخيرين تكريمًا لطائرة لوكهيد إيه-١٢.

من المحتمل أن تكون تغريدات ماسك الأخيرة قد غذت سعر دوجكوين منذ يناير. حيث بدأ التوكن في عام ٢٠٢١ بسعر ٠,٠٠٥ دولار أمريكي تقريبًا ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين بأكثر من ١٤٠٠٪ ليصل إلى ٠,٠٧٥٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد جاءت العديد من ملاحظات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والآراء المتفائلة لدوجكوين قبل ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فإن ثاني أغنى رجل في العالم ليس الملياردير الوحيد الذي يعتقد على ما يبدو أن التوكن لديه إمكانات. حيث صرح مارك كوبان، مالك شركة دالاس مافريكس، يوم الإثنين أن DOGE هي "أفضل ضجة ترفيهية متاحة مقابل المال" في سوق العملات المشفرة ولا يعتقد أنها "نظرة سيئة" بالنسبة للمستثمرين للنظر فيها.

مع ظهور العملات المشفرة بشكل بارز في الأخبار، هناك العديد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا مهتمين بكيفية امتلاك بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو أي عدد من العملات البديلة بشكل قانوني. على الرغم من أنه من غير القانوني للعديد من القاصرين الاحتفاظ بالعملات المشفرة في البورصات، يمكن للآباء مثل ماسك تقديم أصول رقمية لأطفالهم. كذلك اشترى كوبان لابنه جيك البالغ من العمر ١١ عامًا دوجكوين بقيمة ٥ دولارات.