جي بي مورجان: لا تتوقعوا من الشركات الكبيرة أن تتبع حركة بيتكوين من تسلا

تام شمس - الخميس 11 فبراير 2021 12:48 صباحاً - يعتقد الاستراتيجيون في جي بي مورغان تشيس، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، أن شراء بيتكوين بقيمة ١.٥ مليار دولار من تسلا لن يؤدي بالضرورة إلى إطلاق الكثير من الاستثمارات المماثلة.

وبحسب ما ورد جادل مجموعة من الاستراتيجيين في جي بي مورغان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوغلو بأن طبيعة بيتكوين شديدة التقلب يمكن أن تبقي أمناء الخزينة الرئيسيين بعيدًا عن بيتكوين. كتب المحللون الاستراتيجيون في مذكرة للمستثمرين: "المشكلة الرئيسية أمام فكرة أن أمناء الخزانة العامة في الشركات سوف يحذون حذو تسلا هي تقلبات بيتكوين".

ووفقًا لجي بي مورغان، حتى جزء صغير من بيتكوين في محافظ خزانات الشركات سيكون مرتبطًا بمستوى عالٍ من المخاطر حيث تحافظ هذه الشركات عادةً على تقلب محفظتها عند حوالي ١٪. حتى لو شكلت بيتكوين ١٪ من إجمالي التخصيصات، فإنها "ستسبب زيادة كبيرة في تقلب المحفظة الإجمالية"، مما قد يؤدي إلى تقلب المحفظة بنسبة تصل إلى ٨٪ بسبب تقلب بيتكوين السنوي بنسبة ٨٠ ٪، حسبما قال الاستراتيجيون.

تصدرت شركة تسلا موتورز الخاصة بإيلون ماسك عناوين الأخبار يوم ٨ فبراير بإعلانها عن شراء بيتكوين بقيمة ١,٥ مليار دولار في وثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. غذت الأخبار ارتفاعًا في سوق العملات المشفرة المتصاعد بالفعل، حيث وصلت عملة بيتكوين لاحقًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق ٤٨٠٠٠ دولار.

بعد هذه الخطوة الضخمة، أعرب عدد من الشخصيات في مجال العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك مؤسس شركة غالاكسي ديجيتال "مايكل نوفوغراتز" عن ثقتهم في أن "كل شركة في أمريكا" ستتبع قرار تسلا بتخصيص جزء من ميزانياتها العمومية إلى بيتكوين. كما توقع مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة غرايسكيل إنفستمنتس، أن العالم سيشهد قريبًا الكثير من "القادة أصحاب الرؤية الآخرين والشركات المؤثرة التي تدرك في الواقع أنها قد انتقلت حقًا من لماذا إلى لمَ لا."

تكهن بعض لاعبي العملات المشفرة أيضًا بأن شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا قد تكون اللاعب المؤسسي التالي الذي يتبنى الأصول المشفرة.