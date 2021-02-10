جاك دورسي يتعهد بمليون دولار لكوين سنتر بالإضافة إلى تبرع غرايسكيل البالغ ٢ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 10 فبراير 2021 11:54 مساءً - يتشكل عام ٢٠٢١ ليكون عامًا سخيًا للتبرعات بالعملات المشفرة. ففي يوم الأربعاء، أعلنت كوين سنتر، وهي منظمة غير ربحية رائدة في مجال العملات الرقمية في واشنطن العاصمة، أنه جمع الملايين من التمويل الإضافي من أسماء بارزة في مجال العملات المشفرة.

حيث غرد جيري بريتو، المدير التنفيذي لكوين سنتر، بأن منظمته تلقت تبرعات كافية للمطالبة بمليون دولار من المساهمات المتطابقة من غرايسكيل إنفستمنتس، أكبر شركات لإدارة صناديق العملات المشفرة في العالم.

قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أعلنت غرايسكيل أنها تبرعت بمليون دولار لمجموعة المناصرة وتعهدت بتقديم مليون دولار إضافية من المساهمات المتطابقة. بعد بضعة أيام، أعلنت بورصة كراكن للعملات الرقمية أنها تعهدت بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار لكوين سنتر.

ربما جاء الخبر الأكثر جدارة بالملاحظة في تغريدة متابعة عندما أكد بريتو أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دورسي" تبرع بمليون دولار لمجموعة المناصرة. حيث قال: "لقد كنا على وشك تحقيق هدفنا في حملة المطابقة عندما وضعنا هو في القمة وأكثر".

دورسي أيضًا هو الشخص وراء سكوير، حيث يتيح تطبيق مدفوعات الهاتف المحمول للمستخدمين شراء وبيع بيتكوين. سكوير هي أيضًا واحدة من أكبر الشركات المالكة لبيتكوين، مع ٤٧٠٩ وحدة من العملة الافتراضية في دفاترها. وهذا يعادل ما يقرب من ٢١٠ مليون دولار من القيمة الحالية.

يتركز عمل المناصرة في كوين سنتر بشكل متزايد على تعزيز الخصوصية المالية و "السياسة الضريبية المعقولة"، وفقًا لنيراج أغراوال، مدير الاتصالات بالمنظمة.

يُعرف مجتمع العملة المشفرة بكرمه، لا سيما في أعقاب السوق الصاعدة في عام ٢٠١٧-٢٠١٨ حيث جمع ملايين الأشخاص حول العالم ثروة من الاستثمار في الأصول الرقمية. تعمل شركات مثل ذا غيفينغ بلوك على تسهيل قبول المؤسسات للتبرعات بالعملة الرقمية.