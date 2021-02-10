جائحة كوفيد-١٩ تدفع بنك كندا نحو "الجنون الرقمي"

تام شمس - الأربعاء 10 فبراير 2021 11:54 مساءً - منذ ساعة
سيكون البنك المركزي الكندي وكيلًا أفضل للبيانات المالية من مصدري العملات المستقرة من القطاع الخاص، وفقًا لأحد نواب المحافظ
يمضي بنك كندا قدمًا في رقمنة عملته.
فقد أشار نائب محافظ بنك كندا، تيموثي لين، في خطاب ألقاه اليوم إلى أن جائحة كوفيد-١٩ قد سرّع الحاجة إلى رقمنة النقد. حيث قال لين: "قد تقودنا الجائحة إلى نقطة اتخاذ القرار في وقت أقرب مما توقعنا".
ومع ذلك، كان لين حريصًا على تحديد أن "العملة الرقمية ليست بأي حال من الأحوال نتيجة مفروغ منها." في أكتوبر، قال لين إن البنوك المركزية يجب أن تنتظر لترى التوكنات في حالة سقوط ليبرا، الآن ديم في أيدي المنظمين. واليوم، أشار إلى أن البنوك المركزية قد تكون أكثر جدارة بالثقة من موردي العملات المستقرة من القطاع الخاص من حيث استخدام بيانات المستهلك:
"يتمتع البنك المركزي - الذي ليس لديه دافع تجاري لجمع البيانات - بوضع فريد يمكنه من بناء ضمانات للخصوصية، وفي الوقت نفسه الدفاع ضد الاستخدامات الإجرامية. ومن الواضح أن الخصوصية مهمة للكنديين، ومن المصلحة العامة أيضًا حماية البعض درجة الخصوصية".
تتماشى تصريحات اليوم مع الانخفاض المستمر في استخدام النقد في كندا على مدار عام ٢٠٢٠، وهو الاتجاه الذي لاحظه لين في ديسمبر.
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