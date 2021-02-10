منظمة غير الربحية تدعم بيتكوين تحصل على الموافقة للإعفاء الضريبي مع امتيازات للمانحين

تام شمس - الأربعاء 10 فبراير 2021 09:55 مساءً - تمت الموافقة على مؤسسة غير ربحية جديدة تهدف إلى تمويل تعليم وأبحاث تطوير بيتكوين لحالة ضريبية خاصة، ومنح مزايا للمانحين.

تمت الموافقة على برينك، التي تم إطلاقها في الخريف، كمنظمة ٥٠٣(ج)(٣) وفقًا لمدونة بتاريخ ١٠ فبراير. هذا الوضع يعفي برينك من الضرائب الفيدرالية ويوفر بعض الفوائد المثيرة للاهتمام للمانحين، لا سيما بالنظر إلى استخدامهم لبيتكوين.

لطالما كانت التبرعات لمنظمات ٥٠٣(ج)(٣) في الولايات المتحدة بمثابة إعفاء ضريبي مهم، ولكن بالنظر إلى الارتباك طويل المدى بشأن مصلحة الضرائب الأمريكية، يبدو أن مطالبة مستخدمي بيتكوين بدفع ضرائب على أرباح رأس المال على أي استخدام لبيتكوين كمدفوعات. وتقول برينك في إعلانها إنها تقدم بديلًا:

"إن التبرعات بالأصول التي تم تقديرها على المدى الطويل مثل بيتكوين لا تتحمل بشكل عام ضريبة أرباح رأس المال ويمكن المطالبة بها كخصم من ضريبة الدخل للقيمة السوقية العادلة الكاملة."

تدير برينك، التي يرأسها مطور بيتكوين كور جون نيوبيري، زمالات وبرامج تعليمية للمطورين الجدد. الوضع القانوني كمنظمة غير ربحية ٥٠٣(٣)(ج) سيفتح أيضًا برينك لمتطلبات الإفصاح الجديدة، والتي قد تجعل شفافية بيتكوين الأساسية أبسط.

ومع ذلك، يبدو أن عنوان بيتكوين الذي تعلن عنه شركة برينك على موجز تويتر الخاص بها غير مستخدم، مما يشير إلى أن تبرعاتها من الرعاة الحاليين مثل مؤسسة حقوق الإنسان وسكويؤ كريبتو كانت تأتي عبر قنوات أخرى أو حتى من خلال العملات الورقية.

كان الارتباك حول الاضطرار إلى دفع ضرائب على أرباح رأس المال على أي مدفوعات في بيتكوين قد أدى إلى مطالبة الكثيرين بوضع حد أدنى لقيمة هذه المدفوعات قبل أن تتمكن مصلحة الضرائب من الحصول عليها.