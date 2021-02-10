العملات البديلة تتحرك للأعلى بينما يشير مؤشر صعودي لبيتكوين إلى اتجاه السعر نحو ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 10 فبراير 2021 02:44 صباحاً - ساعد الاهتمام المؤسسي المتزايد حول بيتكوين (BTC) على رفع العملة المشفرة الأعلى إلى مستوى قياسي جديد يوم ٩ فبراير وأدى إلى ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لتتجاوز تلك الخاصة بالروبل الروسي في السوق.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن بيتكوين حققت أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٨٢٢٠ دولارًا في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء وتراجعت منذ ذلك الحين إلى ٤٧٠٩٢ دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة ٩.,٢٤٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لمؤسس ديسنت تريدر، فليب فليب، أظهرت حركة السوق اليوم نشاطًا قويًا من المضاربين على الارتفاع الذين "استوعبوا مراكز البائعين" بقوة، مما أدى إلى "الانهيار الفاشل لنموذج الرأس والكتفين للإطار الزمني المنخفض".

ويرى فليب فليب حركة السعر الحالية على أنها تطور إيجابي لمستقبل بيتكوين الذي يتطلع إلى الارتفاع أعلى قبل إنشاء منطقة استقرار جديدة.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

قال فليب فليب في قناة ديسنت تريدر على تيليغرام:

"هدف الاستقرار قريب من ٥٢ ألف دولار، حيث أتوقع بعض التصحيح ولكن الحركة المقاسة بشكل عام يجب أن تأخذنا نحو ٦٣٠٠٠ دولار."

العملات البديلة تكتسب زخمًا حيث تشهد توكنات متعددة ارتفاعات جديدة

ارتفعت العملات البديلة مع تماسك سعر بيتكوين استعدادًا لما يمكن أن يكون تحركًا نحو ٥٠٠٠٠ دولار.

وبعد إطلاق العقود الآجلة لإيثريوم على بورصة شيكاغو التجارية، ارتفع سعر إيثريوم (ETH) إلى مستوى جديد عند ١٨٢٥ دولارًا. وتشير البيانات من كوين ميتريكس إلى أن إطلاق منتج بورصة شيكاغو التجارية يمكن أن يؤدي إلى تدفق متسارع إلى غراي سكيل إيثريوم تراست (ETHE).

وفي الوقت نفسه، شهدت عقود لايتكوين الآجلة أيضًا ارتفاعًا في النشاط حيث سجلت ٥٨٤ مليون دولار في الفائدة المفتوحة، مما يشير إلى أن العملة البديلة تجذب انتباه المستثمرين المؤسسيين.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

سجلت إلروند (EGLD) أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الأسعار وحجم التداول حيث ارتفعت بنسبة ٧٠٠٪ منذ بداية عام ٢٠٢١ مدفوعًا بإصدار محفظة مايار وخطط التكامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزية.

لا تزال قابلية التشغيل البيني بين سلاسل بلوكتشين تشكل تركيزًا بارزًا في قطاع العملات المشفرة، وقد أدى ذلك إلى رفع سعر بولكادوت (DOT) إلى مستوى مرتفع جديد عند ٢٤,٠٤ دولارًا.

جاء ارتفاع دوت إلى مستوى مرتفع جديد عقب الإعلان عن تطبيق كيرف فاينانس على سلسلة بولكادوت الخارجية من إكويليبيوم.

كذلك شهدت سي آر في ارتفاعًا في أسعارها إلى أعلى مستوى لها في عام ٢٠٢١ عند ٣,٥٦ دولارات يوم ٥ فبراير، حيث جلبت الأخبار الخاصة بوظائف السلسلة القادمة موجة جديدة من التفاؤل للمشروع.

وصلت باينانس كوين (BNB) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث تعمل البنية التحتية المتنامية للتمويل اللامركزي وتوسع وظائف التوكن في باينانس سمار تشين على عزيز أساسيات باينانس كوين. في وقت كتابة هذه المقالة، ارتفع سعر باينانس كوين بنسبة ٤٤,٠٩٪ ويتم تداولها بمبلغ ١٠٦,٦٦ دولارًا.

تشمل قائمة العملات الأبرز أداءً الأخرى خلال الأرع وعشرين ساعة الماضية ارتفاعًا بنسبة ٥٢,٢٢٪ من فايل كوين (FIL) وتحرك بنسبة ٢٠,٢٣٪ من إيوس.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,٩٪.