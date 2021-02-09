عملة بيتكوين تتجاوز الروبل الروسي بعد شراء شركة تسلا

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 11:55 مساءً - بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بأكثر من ٤٨٠٠٠ دولار في وقتٍ سابق اليوم، تجاوزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين القيمة السوقية الإجمالية للروبل الروسي.

ووفقًا لبيانات أسيت داش، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين ٨٧١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. وهذا يتجاوز المعروض النقدي من الروبل الروسي، والذي قُدر في يناير بـ ٥٨,٦ تريليون روبل، تقدر قيمته حاليًا بحوالي ٧٩١,١ مليار دولار. تجاوز الأصل المشفر أيضًا تسلا موتورز في القيمة السوقية بعد تراجع قصير أمس - حيث بلغت القيمة السوقية لمصنعي السيارات ٨١٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، بعد أن انخفضت بنسبة ١,٨٪ خلال الأبع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تجاوز بيتكوين للروبل في القيمة بعد الأخبار التي تفيد بأن تسلا قد اشترت ما مجموعه ١,٥ مليار دولار من بيتكوين، ليتم الاحتفاظ بها كاستثمار ومخزن للقيمة لأموالها الزائدة. وقد ارتفع سعر بيتكوين لاحقًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره ٤٨٢٠٠ دولار. على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لأصل العملة المشفرة منذ ذلك الحين إلى أقل من ٤٧٠٠٠ دولار، إلا أن القيمة السوقية لأصل العملة المشفرة لا تزال أعلى من تلك الخاصة بشركة تسلا وفيسبوك، وتقترب من تجاوز الشركة الصينية متعددة الجنسيات تنسنت التي تقدر قيمتها حاليًا بـ ٩١١ مليار دولار.

كانت القيمة السوقية لبيتكوين تساوي بالفعل أكثر من القيمة الإجمالية للعديد من العملات الورقية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البيزو المكسيكي بحوالي ٧٣١ مليار دولار. وعلى الرغم من أن بيتكوين (BTC) لا تزال الأصل الأعلى تصنيفًا على كوين ماركت كاب، فإن موقع التحليلات يقوم حاليًا بإدراج طراز تسلا ٣ فوق العملة في الموضع "٠"، مع بيع السيارة بالتجزئة بسعر ٣٧٩٩٠ دولارًا في الولايات المتحدة.