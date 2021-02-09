أيديو كولاب فنتشرز تقدم طلبًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق عملات مشفرة جديد بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 11:55 مساءً - تقدمت أيديو، وهي شركة استشارية أمريكية للتصميم والابتكار، بطلب لإطلاق صندوق جديد للعملات المشفرة من خلال فرع رأس المال الاستثماري الموجه نحو بلوكتشين.

تقدم أيديو كولاب فنتشرز، وهو صندوق استثماري في المرحلة المبكرة يركز على تطوير بلوكتشين، يوم الثلاثاء بطلب للحصول على صندوق عملات مشفرة جديد لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ويُطلق على الصندوق الجديد اسم "أيديو كولاب كريبتو فند II إل بي"، ويبلغ إجمالي عرض الصندوق الجديد ١٠٠ مليون دولار. تم تقديم الطلب من قبل المدير الإداري لشركة أيديو كولاب "جوي غيربر".

يأتي الطلب المقدم إلى الهيئة في أعقاب إعلان أيديو كولاب عن صندوق عملات مشفرة في مرحلة مبكرة بقيمة ٢١ مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢٠. ويدعم الصندوق الجديد مديرين تنفيذيين من كبار لاعبي العملات المشفرة مثل كوين بيز وكذلك شركات مثل تويتر وفورترس وأيديو نفسها. ويشمل الداعمون الآخرون مستثمرين كبار مثل أفانتا فنتشرز وجي إس غروب وهانوها أسيت مانجمنت وفينيقيا وغيرها.

حسبما تم الإعلان عنه سابقًا، ساعدت أيديو كولاب في احتضان أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة منذ إجراء أول استثمار لها في عام ٢٠١٨. وبحسب ما ورد تتضمن بعض استثمارات أيديو الصناعية منصة تداول الأصول الرقمية فالكون إكس وهاند شيك، وهي سلطة تصديق وتسمية لامركزية.

وقد صرح تاي هونغ هاه، الشريك الإداري في جي أس فيوتشرز التابعة لجي إس غروب، إن أيديو كولاب في وضع مثالي لقيادة الحركة الداعمة للتعاون الصناعي بين المستثمرين ورجال الأعمال والمصممين وواضعي السياسات والشركات.

وقال: "نعتقد أن الطبيعة التخريبية لتكنولوجيا بلوكتشين لا تزال موضع تقدير من قبل الجمهور، بما في ذلك الشركات مثلنا، حيث لم يتم ترجمتها بعد إلى منتجات أو تجارب مرغوبة على نطاق واسع".