4 خطوات تجنبك احتيالات العملات المشفرة Phishing Attacks

مع توسع صناعة العملات المشفرة ، هناك أيضًا توسع متزايد في ظهور عمليات الاحتيال لأن المجرمين الإلكترونيين يبتكرون طرقًا جديدة كل يوم لسرقة و نصب احتيالات العملات المشفرة. واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للقيام بذلك هي من خلال هجمات التصيد الاحتيالي المعروفة ب Phishing Attacks. هجوم التصيد الاحتيالي هو محاولة لسرقة البيانات الحساسة للمستخدمين، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان ، من خلال التظاهر اي تصميم واجهات مواقع قريبة من المواقع الاصلية التي تتداول من خلالها أو المحفظة التي تأمن لك عملاتك المشفرة، و التي يقد ضحيتها العديد من الاشخاص عن توصلهم ببريد الكتروني مزور يدعي أنه من المنصة أو الموقع الاصلي، من أجل الظغط على رابط معين وملئ بيانات المستخدم.

لقد أصبحت هذه إحدى أسهل الطرق لسرقة العملات المشفرة ، ويمكن لأي شخص أن يكون ضحية. ومع ذلك ، هناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من مثل هذه الهجمات. فيما يلي أربع نصائح يمكنك استخدامها للتأكد من أن أموالك في مأمن من اختراق العملات المشفرة.

كن حذرًا عند تحديث التطبيقات وزيارة مواقع المنصات والمحافظ

تتطلب محافظ العملات المشفرة تحديثات من وقت لآخر حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بأحدث الميزات. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا للغاية عند إجراء مثل هذه التحديثات ، حيث قد يتم توجيهك إلى موقع ويب خاطئ ، وقد يؤدي تحديث المحفظة من هناك إلى منح الأشخاص الخطأ حق الوصول إلى أموالك. تحاول مواقع الويب منع ذلك من خلال إعطاء تحذيرات للمستخدمين للتأكد من وجودهم على موقع الويب الصحيح.

على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك في إحدى البورصات ، فقد تتلقى تحذيرًا مثل ذلك الموجود في الصورة أدناه، من منصة Binance.

قد يؤدي وصولك على الموقع الخطأ او تتبيث تطبيق غير التطبيق الرسمي للمنصة إلى خسارة أموالك. كانت هناك حالة خسر فيها مستخدم محفظة Electrum واحد 15 مليون دولار بقيمة عملة BTC ، لذا تأكد دائما أنك في الموقع الصحيح، و لا تظغط على أي رابط وصلك الى بريدك الإلكتروني مشكوك فيه. إذا كنت تهتم دائمًا بهذه التفاصيل وتحققت للتأكد من أنك في المكان الصحيح ، فقد تقل فرصك في الوقوع في هجوم تصيد احتيالي بشكل كبير.

لا تتبث ملحقات المتصفحات الغير مؤكدة المصدر

الاضافات و ملحقات المتصفحات Extensions تضيف الكثير من المميزات الى متصفحانتا و تساعدنا في الكثير من الأحيان في العديد من الأشياء، غير أن الملحقات المشكوك فيها قد تكلفك ملايين الدولارات من عملاتك المشفرة و بياناتك الشخصية، فقد أصبحت طريقة سهلة لشن هجمات التصيد على المستخدمين. بهذا قبل تنزيل أي اضافة ، تأكد من أنه ليس عملية احتيال و تأكد من مصدره.

أفاد Cointelegraph في مارس من هذا العام أن مستخدم امتداد Google Chrome فقد 1.4 مليون XRP بسبب اضافة احتيالية تسمى Ledger Live. لمنع هذا ، تحتاج إلى التحقق مما تتبثه على متصفحك.

إذا وقعت ضحية ، شاركها في مجتمعات التشفير

من المهم محاولة منع هجمات التصيد الاحتيالي من جانبك وقد تكون ممن استفادوا من تجارب الأخرين الذين سبق و أن وقعوا ضحية الاحتيال في صناعة التشفير، ولكن إذا وقعت ضحية ، فمن المهم أيضًا أن تشارك المعلومات مع المجتمع المتبقي ، حتى لا يقع الآخرون ضحايا لنفس الهجوم. حتى أنه من الممكن أن تحدد الهجوم وتوقفه على الفور. من خلال المشاركة مع المجتمع ، فإنك تقلل من فرص نجاح المهاجم في إيقاع الضحايا.

تعد وسائل التواصل الاجتماعي طريقة رائعة لمشاركة هذه المعلومات ، خاصة إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين على Twitter لأن تويتر هو أكبر مجتمع تشفير وأكثر تفاعلا، وقد تصل معلوماتك الى ملايين الاشخاص في فترة وجيزة الامر الذي سيساعد على الحد من الاحتيال.

تأكد من المصدر

هناك العديد من المنصات التي تدعي تقديم خدمات العملات المشفرة ؛ ومع ذلك ، لا يمكن الوثوق بهما. لتجنب أي شكل من أشكال الاحتيال في العملات المشفرة ، يحتاج المستخدمون إلى وضع ثقتهم في المنصات و التطبيقات ذات السمعة الطيبة التي يمكن أن تضمن حماية البيانات الشخصية.

هذا هو السبب في أن إخفاء الهوية أمر منطقي في الوقت الحاضر ، حيث يرغب المستخدمون في الشعور بالحرية في تصفح الإنترنت دون الكشف عن بياناتهم الشخصية لأطراف ثالثة. تتمثل إحدى الطرق الأكثر أمانًا للحفاظ على خصوصيتك في عدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت ولكن من الصعب جدًا تحقيق ذلك في الوقت الحاضر بالنظر إلى أدوات التتبع في كل مكان (ملفات تعريف الارتباط والبكسل وما إلى ذلك) الموضوعة في جميع المواقع و المتصفحات ، ومع ذلك هناك شركات تقدر سلامة مستخدميهم قبل كل شيء.

بعض منصات التشفير ، مثل 1xBit ، لا تتطلب KYC أو أي بيانات حساسة من أجل المراهنة أو اللعب من اجل ربح العملات المشفرة ، 1xBit تدعم أيضًا أكثر من 25 عملة مشفرة يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها للمراهنة. يحصل المستخدمون الجدد على ما يصل إلى 7 بيتكوين BTC كمكافأة ترحيبية لأول 4 إيداعات ، ويمكنهم بسهولة سحب مكافآتهم بدون أي رسوم.

اختصارا لكل شيئ

تعتبر هجمات التصيد الاحتيالي حقيقة ، ويقع العديد من الأشخاص ضحايا لها بشكل يومي. إذا وضعت هذه النصائح في الاعتبار عند الانخراط في أي أنشطة تتضمن الكشف عن بيانات شخصية حساسة ، فلن تحمي نفسك فحسب ، بل تحمي أيضًا أحبائك ومجتمع التشفير بشكل عام. كقاعدة عامة ، تحقق دائمًا من أي وجهة تزورها على الإنترنت ولا تفتح رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي ملفات أخرى من مصادر لم يتم التحقق منها.