شراء بيتكوين بقيمة ١,٥ مليار دولار من تسلا يترك خبراء الخزانة في حيرةٍ من أمرهم

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 04:48 مساءً - ينتقد معلقو خزانة الشركات تفاخر تسلا بقيمة ١,٥ مليار دولار في عملات بيتكوين، مرددًا الخطاب البالي عن تقلبات بيتكوين.

ففي حديثه إلى فاينانشيال تايمز، قال جيري كلاين، المدير الإداري في شركة ترجاري بارتنرز لإدارة الاستثمار ومقرها نيويورك، إنه لا توجد حالة استخدام لضخ أموال الشركات في بيتكوين.

وقد نقلت فاينانشيال تايمز عن ناقد آخر، وهو كامبل هارفي من جامعة ديوك في دورهام نورث كارولينا، وصفه شراء تسلا لعملات بيتكوين بأنه "غير عادي" و"محفوف بالمخاطر" مضيفًا أنه لن يكون بمثابة تحوط ضد تقلبات السوق.

يقول منتقدو شراء بيتكوين من تسلا إن هذه الخطوة قد تعرض المساهمين للخطر نظرًا لتقلبات بيتكوين. بينما يشير البعض إلى حوادث تاريخية مثل السوق الهابطة لعام ٢٠١٨ والتخلص بنسبة ٥٠٪ الذي حدث يوم الخميس الأسود في مارس ٢٠٢٠.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الحجج تتجاهل "مسار سعر عدم النظر إلى الوراء" لبيتكوين حيث لا يعود كل انهيار إلى مستوى السعر قبل أعلى مستوى سابق له على الإطلاق.

أيضًا، لا يظهر ارتداد بيتكوين المكافئ من أدنى مستوياته في هذه الحجج المضادة لبيتكوين. على سبيل المثال، أعقب انهيار الخميس الأسود لعام ٢٠٢٠ زيادة بنحو ثمانية أضعاف بحلول نهاية العام.

ومنذ أغسطس ٢٠٢٠، حصلت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال على بيتكوين وأنفقت حوالي ١,١ مليار دولار في شراء ٧١٠٧٩ بيتكوين. بالسعر الحالي، تقدر قيمة مخزون بيتكوين الخاص بالشركة بنحو ٣,٣ مليار دولار - وهو مكسب بنسبة ٢٠٠٪ على استثماراتها.

المصدر: كوين دانس

كانت بيتكوين هي الأصل الأفضل أداءً في العقد الماضي، حيث اكتسبت ما يقرب من ٩٠٠٠٠٠٠٪ وتفوقت بكثير على جميع فئات الأصول الأخرى. وفي الواقع، حتى وقت كتابة هذه المقالة، فقط بيتكوين التي تم شراؤها فوق مستوى سعر ٤٧٠٠٠ دولار هي في حالة خسارة حاليًا.

في حديثه إلى سي إن بي سي، واجه مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي ورجل بيتكوين، خطاب التقلب، قائلًا إن الاحتفاظ باحتياطي نقدي يمثل خسارة ثابتة بنسبة ٧٥٪ من قيمة مساهميهم على مدار العقد الماضي، بينما قدم الاستثمار في بيتكوين تقديرًا متقلبًا يتضاعف كل ستة أشهر. ووفقًا لسايلور:

"الشركات التي تقوم بتحويل دولاراتها إلى بيتكوين تأخذ أصلًا غير فعال (النقد) وتقوم بتحويله إلى الأصل الأفضل أداءً. كانت قيمة بيتكوين تقدر بنحو ٢٣٠٪ عامًا بعد عام لمدة عقد من الزمان [...] وأنا أفضّل أن أحصل على تقدير متقلب بنسبة ٢٣٠٪ سنويًا بدلًا من انخفاض ثابت للقيمة بمعدل ١٥ إلى ٢٠٪ سنويًا".

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي مليارات الدولارات في حزم التحفيز الاقتصادي من قبل الاقتصادات الكبرى إلى مزيد من الضغط الهبوطي على العملات الورقية.

بغض النظر عن رد الفعل العنيف على استثمار تسلا في بيتكوين، قال نقاد خزانة الشركات هؤلاء أيضًا إن الشركات الأخرى لن تصطف لمتابعة خطى تسلا.

ومع ذلك، فإن تسلا ليست سوى الأحدث في مجموعة متزايدة من الشركات العامة التي تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانياتها العمومية. فحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، شاركت ١٤٠٠ شركة في موجة شراء بيتكوين لمايكروستراتيجي.

وفي الواقع، طالب العديد من المستثمرين مؤخرًا صانع آيفون باتباع مثال تسلا في شراء بيتكوين. حتى أن آر بي سي دعت شركة أبل إلى المضي قدمًا من خلال إنشاء بورصة بيتكوين.

تصل مكاسب أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية حاليًا إلى ما يقرب من ٦٠٪ منذ بداية العام.