مخترقون ينشرون رسائل عنصرية ومسيئة لمستخدمي بلوكفوليو

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 04:48 مساءً - تلقى بعض مستخدمي بلوكفوليو رسائل مروعة من التطبيق يوم الثلاثاء فيما تم تأكيده الآن على أنه خرق لتغذية إشارة المنصة.

وقد أرسل المتسللون المسؤولون عن الانتهاك رسائل عنصرية ومسيئة، مع التهديد بسحب أموالهم أو المخاطرة بفقدان ودائعهم.

وردًا على هذا الأمر، أصدرت بلوكفوليو تغريدة تعتذر فيها عن الحادث بينما تطمئن المستخدمين على سلامة أموالهم.

ووفقًا لبلوكفوليو، أثر الاختراق فقط على بروتوكولات إرسال الإشارات وليس على بيئة التداول الفعلية.

وقد وعدت المنصة أيضًا بمنح جميع المستخدمين الذين تم تمكين ميزات التداول لهم ١٠ دولارات بالإضافة إلى الآخرين الذين قاموا بالتسجيل خلال الأسبوع.

كما قام الرئيس التنفيذي لشركة FTX "سام بانكمان فرايد" أيضًا بالرد على الحادث عبر حساب تويتر الخاص به قائلًا إن الشركة ستجري مراجعة أمنية لبروتوكولات بلوكفوليو غير التجارية. حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، استحوذت FTX على بلوكفوليو مقابل ١٥٠ مليون دولار في أغسطس ٢٠٢٠. ووفقًا لبانكمان فرايد:

"لم يرغب أي من أعضاء فريق بلوكفوليو في حدوث ذلك. لكننا جميعًا مسؤولون عن منتجنا وسنبذل قصارى جهدنا لإصلاح ذلك. كما أنني سأتبرع اليوم لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وكذلك عدد من الموظفين الآخرين".

يعد اختراق بلوكفوليو مثالًا آخر على كيفية استهداف الموارد غير المودعة على منصات العملات المشفرة من قبل المخترقين الخبثاء. وقد شهدت بورصات العملات المشفرة وصانعو محافظ الأجهزة خروقات تسببت في كشف بيانات المستخدم الحساسة في الأشهر الأخيرة.

وفي الواقع، مع خرق بيانات السجلات، تلقى بعض المستخدمين المتأثرين تهديدات بالأذى الجسدي بعد تسريب أرقام هواتفهم وعناوين منازلهم عبر الإنترنت.