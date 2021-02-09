أوكي إكس تدمج المدفوعات المستندة إلى المجال .crypto من أنستوبابل دومينز

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 04:48 مساءً - أعلنت بورصة أوكي إكس العالمية للعملات المشفرة يوم ٩ فبراير أنها دمجت دعمًا للعناوين المستندة إلى بلوكتشين من أنستوبابل دومينز في محافظ عملائها.

وهذا يعني أنه بدلًا من الحاجة إلى توفير عناوين محفظة فردية لكل نوع توكن، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال أي من العملات العديدة التي تدعمها كل من أوكي إكس وأنستوبابل دومينز عبر اسم مجال واحد .crypto أو .zil.

في الممارسة العملية، كانت هذه الوظيفة متاحة بالفعل للمعاملات الواردة. إذ يمكن لمالك المجال ببساطة إعداد عمليات إعادة التوجيه لكل عملة إلى عناوين محفظة أوكي إكس الخاصة بهم عبر منصة أنستوبابل دومينز.

ومع ذلك، يمكن أن تقبل محفظة أوكي إكس الآن عناوين .crypto للمعاملات الصادرة وستعيد توجيهها إلى العناوين المحددة من قبل مالك المجال.

ويمكن لتنسيقات العناوين المبسطة تحسين تجربة المستخدم وإزالة أحد الحواجز المتبقية للمبتدئين في الدخول إلى مجال العملات المشفرة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة أوكي إكس "جاي هاو".

نطاقات بلوكتشين مقاومة للرقابة أيضًا، مما يعني أنه من المستحيل إزالة أو إلغاء عنوان على الويب اللامركزي.

وبغض النظر عن عناوين الويب التي تدعم العملات المشفرة، شهد العام الماضي إطلاق أنستوبابل دومينز المدعومة من تيم دريبر، وهي شركة لخدمات الدردشة والبريد الإلكتروني اللامركزية.

يشهد إعلان أوكي إكس اتباعها خطى البورصات الرئيسية الأخرى مثل كوين بيز وهوبي في دعم تنسيق عنوان .crypto و .zil.

كما أعلنت أوكي إكس مؤخرًا أنها ستنفذ حل شبكة البرق المسرّعة لبيتكوين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، مما يوفر للعملاء معاملات أسرع ورسوم أقل.