الذراع الاستثماري لبنك تايلاندي كبير يُنشئ صندوقًا بقيمة ٥٠ مليون دولار للاستثمار في بلوكتشين والتمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 04:48 مساءً - يعمل بنك سيام التجاري - وهو أقدم بنك في تايلاند، والذي تم إنشاؤه بموجب ميثاق ملكي عام ١٩٠٧ - على تعزيز سمعته كداعم قوي للتقنيات المالية المبتكرة. حيث أعلن الذراع الاستثماري للمؤسسة، SCB ١٠X، اليوم عن صندوق جديد بقيمة ٥٠ مليون دولار سيخصص للاستثمارات في بلوكتشين العالمية والتمويل اللامركزي والشركات الناشئة في الأصول الرقمية في مراحلها المبكرة ونموها.

والصندوق هو مجرد أحدث مبادرات بنك سيام التجاري في مجال بلوكتشين والتكنولوجيا المالية. حيث دخلت المؤسسة سابقًا في شراكة مع ريبل في تطبيق للهاتف المحمول يعمل بنظام بلوكتشين وعملت مع أزيمو لاستخدام ريبل نت للمدفوعات عبر الحدود. وبالنظر إلى أن تايلاند هي وجهة رئيسية للتحويلات، يبدو أن بنك التسليف والادخار على دراية جيدة بالفوائد المحتملة لتقنية بلوكتشين وغيرها من تطورات التكنولوجيا المالية التي يمكن أن تقدمها للبلاد.

وقد أشار موكايا بانيش، كبير مسؤولي المشاريع والاستثمار في SCB ١٠X، إلى هذه الفوائد في بيانه الرسمي لإطلاق الصندوق الجديد:

"في الصناعة المالية، تتمتع الخدمات المالية التي تدعم تقنية بلوكتشين بالقدرة على توسيع الشمول المالي، وتسهيل الوصول المفتوح، وتشجيع الابتكار. ومن خلال صندوق رأس المال الاستثماري الجديد بقيمة ٥٠ مليون دولار، سنستثمر عبر مجموعة رأس المال في الشركات الناشئة المبتكرة والواعدة في البنية التحتية لبلوكتشين والتطبيقات المبتكرة لبلوكتشين والتمويل اللامركزي على مستوى العالم."

في مناقشة حديثة في REDeFiNE TOMORROW، وهي قمة افتراضية عالمية للتمويل اللامركزي وبلوكتشين عقدت في بانكوك في ديسمبر ٢٠٢٠، دخل بانيش في نقاش مع أعضاء الصناعة حول مستقبل تكامل التمويل اللامركزي مع التمويل التقليدي وأهمية الحوكمة اللامركزية، من بين فرص أخرى.

SCB ١٠X هي أيضًا أحد المستثمرين في شكة إقراض العملات المشفرة الأمريكي بلوك فاي، وقد انضمت مؤخرًا إلى مطور النظام البيئي التمويل اللامركزي ألفا فاينانس لاب.