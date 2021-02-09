سعر بيتكوين يصل إلى ٤٦٧٩٤ دولارًا أمريكيًا مع ارتفاع العملات البديلة، وارتفاع الأسهم إلى مستويات عالية جديدة

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:45 صباحاً - في ٨ فبراير، ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٦٧٩٤ دولارًا بعد أن كشفت وثائق من تسلا أن الشركة خصصت ٧,٧٪ من إجمالي مركزها النقدي لبيتكوين. يمنح الشراء تسلا مركزًا كبيرًا بقيمة ١,٥ مليار دولار في الأصل الرقمي الأعلى مرتبة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن عملة بيتكوين قد ارتفعت حاليًا بنسبة ١٨,٥٪ ويتم تداولها بالقرب من ٤٦٠٠٠ دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا غالبية العملات الرقمية البديلة وتوكنات التمويل اللامركزي لتصل إلى مكاسب مكونة من رقمين لهذا اليوم.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

بينما يتكهن بعض المحللين حول الشركة الكبيرة التالية التي ستقفز على قطار بيتكوين، يعتقد بول ستيفز، محلل بنك رويال أوف كندا دومينيون للأوراق المالية، أن شركة آبل ستكون اللاعب المؤسسي التالي الذي ينضم إلى هذا الاتجاه

ووفقًا لستيفيز، إذا كانت شركة أبل لتطلق بورصة عملات مشفرة أو تشتري بيتكوين، فقد يؤدي ذلك إلى عائدات سنوية تقدر بنحو ٤٠ مليار دولار.

جاءت حركة السعر الصعودية لبيتكوين في وقت حرج حيث شهدت الأصول الرقمية انخفاضًا في المعنويات العامة في الأيام الأخيرة حيث كافح السعر للاختراق فوق مستوى ٣٨٠٠٠ دولار.

سعر بيتكوين مقابل متوسط درجة التوجهات على مدى ​​٣٠ يومًا. المصدر: ذا تاي

ارتفت دوجكوين (DOGE) أيضًا حيث دفع المضاربون على الصعود العملة الشهيرة القائمة على الميم إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٨٣٩ دولار. جاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعطاء مارك كوبان إيماءة بالموافقة من خلال وصف العملة البديلة بأنها "أفضل ضجة ترفيهية متاحة مقابل المال المتاح" في سوق العملات المشفرة.

كذلك ارتفع سعر كاردانو (ADA) إلى أعلى مستوى جديد في عدة سنوات عند ٠,٧٢ دولار، بزيادة قدرها ١٠٠٪ منذ ١ فبراير، بعد التنفيذ الناجح لشبكة الاختبار للعقود الذكية وإمكانية تكامل التمويل اللامركزي في المستقبل، مما عزز توقعات المستثمرين للمشروع.

الأسواق التقليدية ترتفع تأثرًا بمدفوعات التحفيز المتوقعة

ساعد تفاؤل المستثمرين الذي ينطوي على إمكانية وجود جولة جديدة من التحفيز من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك المدفوعات المباشرة البالغة ١٤٠٠ دولار وائتمان ضريبي قدره ٣٠٠٠ دولار لكل طفل، على تعزيز الأسواق التقليدية يوم الاثنين.

حيث سجلت مؤشرات إس وبي ٥٠٠ وداو وناسداك مستويات قياسية جديدة، وأغلقت اليوم مرتفعة بنسبة ٠,٧٤٪ و٠,٧٦٪ و٠,٩٤٪ على التوالي. تميزت أيام التداول الستة الماضية بأطول سلسلة مكاسب لمؤشر إس وبي ٥٠٠ منذ أغسطس ٢٠٢٠، وشهد مؤشر داو أفضل بداية له في فبراير منذ عام ١٩٣١، حيث ارتفع بنسبة ٤,٧٪ حتى الآن هذا الشهر.

استفادت العملات البديلة أيضًا من الزخم الصعودي لبيتكوين وارتفع العديد بأرقام مزدوجة وبرزت عملات مثل تيرا (LUNA) وبيتورنت التي اكتسبت ما يزيد عن ١٠٠٪.

ارتفع بولكادوت (DOT) بنسبة ٢٠,٢٣٪ إلى مستوى مرتفع جديد عند ٢٣,٢٧ دولارًا، بينما ارتفعت إلروند (EGLD) بنسبة ٤٠,٧٪ في آخر ٢٤ ساعة لتحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٩١,٧٣ دولارًا. وصعد سهم ثيتا (THETA) أيضًا بنسبة ٢٥,٥٥٪ ليسجل مستوى مرتفعًا جديدًا عند ٢,٨٦ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٣٢ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,٩٪.