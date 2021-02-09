طلب بيتوايز إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يهدف لإطلاق "صندوق متداول في البورصة لمبتكري العملات المشفرة"

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:45 صباحاً - قامت شركة بيتوايز، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق العملات المشفرة في العالم، بتقديم نشرة اكتتابية جديدة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداول في البورصة لما يسمى بـ "مبتكري العملات المشفرة".

قدمت شركة إدارة الصناديق النموذج N-١A مع هيئة تنظيم الأوراق المالية يوم ٥ فبراير، حيث حددت نيتها في تقديم بيتوايز صندوق مبتكري العملات المشفرة المتداول في البورصة. وسوف يتتبع الصندوق المتداول في البورصة المقترح أداء مؤشر مبتكري العملات المشفرة من بيتوايز.

سيتألف المؤشر المقترح بشكل أساسي من الشركات التي تحصل على أكثر من ٧٥٪ من إيراداتها من قطاع العملات المشفرة أو التي تمتلك أكثر من ٧٥٪ من صافي أصولها بالعملات المشفرة. ويشمل الباقي الشركات الكبيرة التي لديها "مبادرة أعمال مخصصة" تركز على العملات المشفرة.

ووفقًا للنشرة التمهيدية، يشمل مبتكرو العملات المشفرة منصات التداول الرقمية وأمناء الحفظ والمحافظ؛ ومقدمو الخدمات المالية الذين يستفيدون من أصول العملات المشفرة أو تقنية بلوكتشين؛ والمؤسسات المالية التي تخدم العملاء المنخرطين في مجال الأصول الرقمية؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية لبلوكتشين.

وفي نص ما جاء بالوثيقة:

"يشير مصطلح "مبتكرو العملات المشفرة" عمومًا إلى الشركات التي تقدم الخدمات وتتعامل في قطاع الاقتصاد الذي يتعامل مع أصول العملات المشفرة وتكنولوجيا السجلات الموزعة."

والجدير بالذكر أن الصندوق المتداول في البورصة المقترح لن يستثمر في أصول العملات المشفرة مباشرة أو من خلال المشتقات. كما سيتجنب الصندوق أيضًا أي تعاملات مع عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.

لسنوات، كانت بيتوايز في طليعة النقاش حول صندوق العملات المشفرة المتداول في البورصة. في يناير ٢٠٢٠، أوقفت شركة إدارة الصناديق طلب صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الذي طال انتظار الموافقة عليه، بعد خطوة مماثلة من فان إيك. في ذلك الوقت، أخبرت بيتوايز كوينتيليغراف أنها تخطط لإعادة تقديم الطلب "في الوقت المناسب".

قد يقترب ذلك الوقت حيث تقفز المزيد من المؤسسات للمشاركة في مجال بيتكوين. كانت الأصول الرقمية في حالة صعود منذ شهور بفضل موجة جديدة من المشترين من الشركات والمؤسسات. ففي يوم الإثنين، أكدت تسلا أنها خصصت جزءًا كبيرًا من ميزانيتها العمومية لبيتكوين، وربما تصبح أكثر المشترين شهرةً في التاريخ.