مارك كوبان يقول إن دوجكوين "ليست اختيارًا سيئًا'' لمستخدمي العملات المشفرة مع ارتفاع الأسعار بنسبة ٨٪ أخرى

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:45 صباحاً - وسط التأييد الأخير من المشاهير والأشخاص في مجال التكنولوجيا، ارتفع سعر العملة القائمة على الميم "دوجكوين" بأكثر من ٧٠٠٪ في الشهر الماضي. والآن حتى الملياردير مارك كوبان يقول إنه يتفهم النداء.

في تغريدة اليوم من نجم شارك تانك ومالك دالاس مافريكس، قال كوبان إن دوجكوين (DOGE) هي "أفضل ضجة ترفيهية متاحة لعملكم" في سوق العملات المشفرة ولا يعتقد أنه "مظهر سيء" بالنسبة للمستثمرين لاختيار التوكن.

حيث قال كوبان: "تمنحكم [دوجكوين] فرصة أفضل للفوز من تذكرة اليانصيب أثناء تعليم اقتصاديات العرض والطلب وتعريف الناس بتأكيدات العملات الرقمية. "أنا أحبها حقًا باعتبارها أداة تدريس الاقتصاد الأقل تكلفة والتي تقدم الترفيه في نفس الوقت."

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفع سعر DOGE بأكثر من ٨٪ ليصل إلى ٠,٠٧٨٢ دولار وقت كتابة المقالة، بزيادة ٧٠٠٪ تقريبًا في غضون ٣٠ يومًا. من المحتمل أن يكون السعر قد تم ضخه من خلال تصريحات من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، الذي كان يغرد بانتظام حول العملة المشفرة باستخدام الميمات والاستطلاعات والملاحظات الصعودية.

ولا يعتبر ماسك هو الشخص الوحيد الذي انضم إلى DOGE. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، توجه مغني الراب ستوب دوغ وجين سيمونز من كيس إلى تويتر للتعبير عن دعمهما لـ" جيش دوجكوين "، حيث قال سيمونز إنه يعتقد أن سعر التوكن "سيرتفع". في الأيام الثلاثة التي تلت تلك التغريدة، ارتفع سعر DOGE بأكثر من ٥٠٪.

ويبقى أن نرى إذا ما كان كوبان سيصبح عضوًا كامل العضوية في جيش دوجكوين. في الوقت الحالي، قال الملياردير إنه اشترى ٥ دولارات من DOGE لابنه جيك فقط من أجل الترفيه والتعليم المالي. وكان الشاب البالغ من العمر ١١ عامًا جزءًا من مجموعة المستثمرين الأفراد الذين اشتروا أسهم إيه إم سي إنترتينمنت وبلاكبيري في يناير.