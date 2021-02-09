سعر كاردانو (ADA) يرتفع بنسبة ١٣٩٪ بعد تنفيذ العقود الذكية

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 12:50 صباحاً - ارتفع سعر كاردانو (ADA) بنسبة ١٠٠٪ منذ الأول من فبراير، حيث أدت مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي والإثارة بشأن إضافة وظيفة العقد الذكي إلى دفع ADA إلى أعلى مستوى سعر له منذ السوق الصاعدة في يناير ٢٠١٨.

وتُظهر بيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن ADA ارتفعت من ٠,٣٥ دولار يوم ١ فبراير إلى سعره الحالي البالغ ٠,٧١ دولار، وهي الخطوة التي رفعت كاردانو إلى المرتبة الرابعة من حيث العملة المشفرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية.

مخطط زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأت الطفرة الأولى بعد أن قام الفريق بترقية واجهة تفويضه على دايدالوس. بدأ ارتفاع ملحوظ آخر في حجم الشراء يوم ٤ فبراير بعد أن غردت كاردانو عن الإطلاق الناجح لعقد ذكي على شبكة الاختبار الخاصة بها.

سعر كاردانو مقابل حجم التغريدات. المصدر: ذا تاي

تُظهر البيانات المأخوذة من ذا تاي أن إشارات وسائل التواصل الاجتماعي لكاردانو قد تزايدت منذ بداية العام، وأعقب أحدث الإعلانات ارتفاع في الأسعار وحجم التغريدات منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير.

لا تزال شبكة إيثريوم تكافح مع الازدحام الشديد ورسوم الغاز المرتفعة، وتجذب المشاريع مثل كاردانو، والمجهزة للمشاركة، المزيد من الاهتمام بشكل مطرد.

مجموع عملات كاردانو المكدسة. المصدر: ستاكينغ ريواردز

استمر حجم ADA المكدسة على الشبكة في الزيادة طوال شهر يناير، وهو الآن رقم قياسي بلغ ٢٢,٦ مليار توكن، وهو ما يمثل ٧٢٪ من إجمالي المعروض. يوجد حاليًا ١٦٠٢ مدقق نشط على الشبكة يخدمون إجمالي ١٧٦٦٩٦ مفوضًا.

بمجرد إحضار وظائف العقد الذكي إلى شبكة كاردانو الرئيسية، ستتمكن المنصة من استضافة مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية بما في ذلك بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو قطاع كان أحد القوى الدافعة الرئيسية في نمو قطاع العملات المشفرة على مدار الماضي عام.