هل ستكون آبل هي الشركة التالية التي تتبنى بيتكوين بعد تسلا؟

تام شمس - الثلاثاء 9 فبراير 2021 12:50 صباحاً - في وقتٍ سابق اليوم، أعلنت تسلا موتورز أنها أجرت عملية شراء كبيرة لعملة بيتكوين وخططت لتقديم مدفوعات العملات المشفرة في المستقبل. ويتكهن البعض في الصناعة الآن بأن شركة أبل ستكون اللاعب المؤسسي التالي الذي يتبنى أصل العملات المشفرة.

ففي تقرير للسوق صادر عن محلل رويال بنك أوف كندا دومينيون سيكيوريتيز، بول ستيفز، قد يؤدي إدخال شركة التكنولوجيا إلى العملات المشفرة إلى تحقيق إيرادات سنوية تزيد عن ٤٠ مليار دولار وإحداث موجات في جميع أنحاء الصناعة.

وقد استند في هذا التوقع إلى تاريخ عائدات بيتكوين (BTC) مع شركة المدفوعات سكوير، والتي أبلغت عن عائدات تزيد عن ١,٦ مليار دولار من بيتكوين في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠. تمتلك سكوير ما يقرب من ٣٠ مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو جزء بسيط من قاعدة تثبيت أبل، والذي سيكون ١,٦٥ مليار جهاز اعتبارًا من يناير وفقًا لما ذكرته الرئيس التنفيذي تيم كوك.

وقد أوضح ستيفز قائلًا: "إذا قررت [أبل] الدخول في أعمال تبادل العملات الرقمية، فإننا نعتقد أن الشركة يمكن أن تكتسب على الفور حصة في السوق وتؤثر على الصناعة"، مضيفًا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في جعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا. "يمكن للشركة فتح فرصة بمليارات الدولارات ببضع نقرات."

في وقت سابق اليوم، أعلنت شركة تسلا موتورز أنها خصصت جزءًا من ميزانيتها العمومية لبيتكوين وستقدم خيار مدفوعات العملات المشفرة لسياراتها في وقتٍ لاحق. وقد أدى دخول لاعب رفيع المستوى في صناعة التكنولوجيا - والارتفاع اللاحق في سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق - إلى مطالبة الكثيرين في مجتمع العملات المشفرة بأن تكون أبل هي التالية.

في نوفمبر، قال دان ويسكوبف، مدير محفظة شركة توروسو إنفستمنتس، إن استثمار أبل ما بين ١٠ إلى ٢٠ مليار دولار في بيتكوين سيكون أكثر ربحية على المدى الطويل من شركة التكنولوجيا التي "تعيد شراء الأسهم بقوة". وأضاف أن الاستثمار في العملات المشفرة سيكون أيضًا تحوطًا ضد التضخم.

مع رأس مال سوقي يزيد عن ٢,٢ تريليون دولار، تعد أبل الشركة الأكثر قيمة في العالم ولديها ما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار نقدًا في متناول اليد - وهو ما يكفي افتراضيًا لشراء ٢٥٪ من جميع عملات بيتكوين المتداولة.