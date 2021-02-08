الصين تصدر قواعد نهائية لمكافحة الاحتكار تستهدف شركات التكنولوجيا والمدفوعات الكبرى

تام شمس - الاثنين 8 فبراير 2021 11:55 مساءً - وضعت الصين اللمسات الأخيرة على إرشادات جديدة للمساعدة في معركة مكافحة الاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا.

ففي ٧ فبراير، أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق قواعد نهائية لدفعها لمكافحة الاحتكار ضد عمالقة التجارة الإلكترونية والمدفوعات مثل علي بابا وآنت غروب وتنسنت.

تتناول الإرشادات على وجه التحديد "المشغلين الذين يوفرون أماكن العمل ومطابقة المعاملات وتبادل المعلومات وخدمات منصة الإنترنت الأخرى." وهي تعتمد على مجموعة من الجهود الأخيرة التي بذلتها كل من إدارة الدولة لتنظيم السوق وبنك الصين الشعبي لكبح جماح صناعة التكنولوجيا الأوسع، والتي تستهدف على وجه التحديد منصات المدفوعات حيث تواصل الدولة دفع عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.

تعتبر الشروط الفعلية للإرشادات مألوفة إلى حدٍ ما من لوائح مكافحة الاحتكار حول العالم، حيث تحدد قيودًا على التواطؤ والاندماج وتحديد الأسعار. ومع ذلك، فهي خطوة رئيسية في هذا السياق الأوسع.

في الأسبوع الماضي فقط، توصلت شركة آنت غروب إلى ترتيب لإعادة هيكلة أعمالها. شهدت الشركة إغلاق الحكومة الصينية للاكتتاب العام الأولي في الخريف تحت مخاوف مماثلة من احتكار مجموعة آنت غروب المحتملة وانتقاد مؤسسها جاك ما للتنظيم المالي في الصين.

أشار كوينتيليغراف سابقًا إلى أن السلطات في الصين والولايات المتحدة تشن حملات مماثلة لإخضاع انتهاكات الصناعة المتفشية بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا. وما يزيد هذه المعارك القانونية تعقيدًا هي حقيقة أن الإجراءات المناهضة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى تحدث في كثير من الأحيان عن طريق التلاعب بالبيانات، الأمر الذي يتطلب تقنيات تحقيق جديدة للكشف عن قوانين جديدة، وفي كثير من الأحيان، للمقاضاة.