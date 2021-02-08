تسلا قد تبدأ في قبول بيتكوين للمدفوعات

تام شمس - الاثنين 8 فبراير 2021 05:58 مساءً - تسير تسلا موتورز من إيلون ماسك على خطى مايكروستراتيجي والشركات الأخرى من خلال تخصيص جزء من ميزانيتها العمومية إلى بيتكوين (BTC).

في طلب تم تقديمه يوم الاثنين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، أعلنت الشركة أنها اشترت ما مجموعه ١,٥ مليار دولار من بيتكوين، ليتم الاحتفاظ بها كاستثمار وتخزين للقيمة النقدية الزائدة. ومن غير المعروف حاليًا متوسط ​​سعر الشراء وعدد عملات بيتكوين الذي حصلت عليه الشركة. تم تحديث سياسة الاستثمار في تسلا في نقطة غير محددة في يناير ٢٠٢١، مما يشير إلى أن تسلا قد تحتفظ بما بين ٣٥٩٠٠ وحوالي ٤٥٥٠٠ بيتكوين، بما يتوافق مع متوسط ​​الأسعار البالغ ٤٢٠٠٠ دولار و٣٣٠٠٠ دولار على التوالي. بالنظر إلى حركة سعر بيتكوين في الأسابيع القليلة الماضية، من المحتمل أن يكون تقدير ٤٥٥٠٠ عملة بيتكوين أقرب إلى المبلغ الحقيقي.

كجزء من السياسة، تتوقع تسلا أن تبدأ في تزويد العملاء بالقدرة على شراء منتجاتها بعملة بيتكوين، وفق ما ينص عليه الملف المقدم. على عكس العديد من المبادرات المماثلة الأخرى، لن يتم بالضرورة تصفية بيتكوين التي يتم تلقيها في أقرب وقت ممكن، وبالتالي من المحتمل أن تُضاف إلى احتياطياتها.

بالإضافة إلى بيتكوين، تسمح سياسة الاستثمار الجديدة لشركة تسلا بشراء سبائك الذهب وصناديق الذهب المتداولة في البورصة. ويبدو أن مناصر الذهب "بيتر شيف" والمتشكك في بيتكوين قد تلقى عزاءًا ضئيلًا من هذه الحقيقة، حيث أشار إلى أن استثمار تسلا في بيتكوين قد تم بيعه بالفعل مع استجابة السوق للأخبار.

يأتي الشراء عقب دخول إيلون ماسك إلى عالم العملات المشفرة. من الاحتفاظ بحوالي ٠,٢٥ بيتكوين فقط التي أرسلها له أحد الأصدقاء، استعد ماسك للعملات المشفرة وبيتكوين مع ظهور ثورة ٢٠٢١.