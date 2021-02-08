عملة بيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند ٤٣ ألف دولار مع استثمار تسلا ١,٥ مليار دولار في بيتكوين

تام شمس - الاثنين 8 فبراير 2021 05:58 مساءً - قفزت بيتكوين (BTC) بما يقرب من ٣٠٠٠ دولار في دقائق يوم ٨ فبراير بينما ورد أن تسلا اشترت ما قيمته ١,٥ مليار دولار من بيتكوين.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين يرتفع فوق ٤٣٠٠٠ دولار

تتبعت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث ظهر ارتفاع مفاجئ إلى أكثر من ٤١٠٠٠ دولار مع تدفق أخبار خطط تسلا.

ويُظهر طلبٌ مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالولايات المتحدة أن الشركة تخطط لشراء ما قيمته ١,٥ دولار من بيتكوين.

وفي نص ما جاء في الطلب: "في يناير ٢٠٢١، قمنا بتحديث سياستنا الاستثمارية لتزويدنا بمزيد من المرونة لتنويع وتعظيم العوائد على أموالنا غير المطلوبة للحفاظ على سيولة تشغيلية كافية. وكجزء من السياسة، التي تمت الموافقة عليها على النحو الواجب من قبل لجنة التدقيق في مجلس إدارتنا، يجوز لنا استثمار جزء من هذه الأموال النقدية في بعض الأصول الاحتياطية البديلة بما في ذلك الأصول الرقمية وسبائك الذهب والصناديق المتداولة في البورصة للذهب والأصول الأخرى على النحو المحدد في المستقبل".

"بعد ذلك، استثمرنا إجمالي ١,٥٠ مليار دولار في عملة بيتكوين بموجب هذه السياسة وقد نكتسب الأصول الرقمية ونحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل. علاوة على ذلك، نتوقع أن نبدأ في قبول بيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتنا في المستقبل القريب، وفقًا للقوانين المعمول بها وعلى أساس محدود مبدئيًا، والتي يجوز لنا أو لا يجوز لنا تصفيتها عند الاستلام".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إشارات مشجعة من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والذي صرح الأسبوع الماضي صراحة أنه كان "داعمًا" لبيتكوين. منذ ذلك الحين، ومع ذلك، اختلطت الإشارات، بعد أن قام ماسك بإزالة بيتكوين من معلومات حسابه على تويتر ولكنه استمر في التغريد والترويج لدوجكوين (DOGE).

في وقت كتابة هذه المقالة، كان التقلب منتشرًا حيث تجاوز زوج بيتكوين مقابل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق عند ٤٢٠٠٠ دولار.