المليارديرات يدفعون العملات المشفرة: قام ثالث أغنى شخص في المكسيك بتغيير مالذاعلومات حسابه على تويتر لتشمل بيتكوين

تام شمس - الاثنين 8 فبراير 2021 02:42 صباحاً - يقوم ريكاردو ساليناس بليغو، رئيس مجلس إدارة مجموعة غروبو ساليناس وثالث أغنى شخص في المكسيك، بتوصيل بيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث قام الملياردير الذي تبلغ ثروته الصافية المقدرة بأكثر من ١٣ مليار دولار اعتبارًا من يناير بتغيير معلومات حسابه على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشمل هاشتاغ بيتكوين (BTC). وقد أفاد مستخدمو العملات المشفرة على تويتر وبعض من أكثر من ٨٤٠٠٠٠ متابع لساليناس أنهم لاحظوا التغيير يوم السبت في وقت قريب من الوقت الذي ارتفع فيه سعر أصل العملة المشفرة إلى أكثر من ٤٠٠٠٠ دولار لأول مرة خلال ٢٣ يومًا.

في حديثه إلى كوينتيليغراف في ديسمبر، كشف ساليناس أنه اشترى بيتكوين لأول مرة بسعر ٢٠٠ دولار في عام ٢٠١٣، ثم باعها لاحقًا خلال الموجة الصاعدة لعام ٢٠١٧ عندما وصل السعر إلى ١٧٠٠٠ دولار. ووصف الأصل المشفر بأنها "أفضل استثمار له على الإطلاق".

في نوفمبر، قال ساليناس إن ١٠٪ من "محفظته السائلة" مستثمرة في بيتكوين، والباقي "في مناجم المعادن الثمينة". اشترى الملياردير البالغ من العمر ٦٥ عامًا قبل أن يرتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في ديسمبر ويناير، أي أكثر من ضعف استثماراته. حيث قال إنه لا يخطط لبيع أي حيازات عملات مشفرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

ساليناس ليس الملياردير الوحيد الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لدفع العملات المشفرة مؤخرًا. فقد واصل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس اليوم إيلون ماسك دفعه للعملة المشفرة دوجكوين (DOGE). واستهدف ماسك مستخدمي DOGE في الأسابيع الأخيرة حيث أصبح التوكن متشابكًا في جهد ضخ وتفريغ من قبل المتداولين والمستثمرين على ريديت. وقد ارتفع سعر DOGE بنسبة ٦٠٠٪ تقريبًا في الثلاثين يومًا الماضية.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين ٣٨٠٧٨ دولارًا، بعد أن انخفض بأكثر من ٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.