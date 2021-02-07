إنها مزحة: هل يعبث إيلون معنا حول دوجكوين؟

تام شمس - الأحد 7 فبراير 2021 08:55 مساءً -

روّج إيلون ماسك، الملياردير مؤسس تسلا وسبيس إكس، بالتأثير الثوري للعملات المشفرة - بينما يبدو أنه يسخر من المفهوم في نفس الوقت

في مقطع فيديو تم تحميله بواسطة كيفن سفينسون، يمكن سماع ماسك يقول إن "هناك فرصة جيدة أن تكون العملات المشفرة هي العملة المستقبلية للأرض." وتساءل ماسك: كم سيكون الأمر مثيرًا للسخرية إذا فازت عملة دوجكوين (DOGE)، التي تم اختراعها على سبيل المزاح، في النهاية،

وقال: "ما هي النتيجة الأكثر إثارة للسخرية؟ أن العملة التي تم اختراعها على سبيل الدعابة تصبح في الواقع عملة حقيقية.

كانت DOGE في قلب عملية ضخ وإغراق ضخمة دفعها المتداولون على ريديت والمستثمرون الذين أصبحوا أكثر تقبلًا لتغريدات ماسك. والمعسكر الأخير ليس صغيرا أيضًا.

حيث أظهر تقرير حديث من بلوكتشين ريسرش لاب بعنوان، كيف يحرك نشاط إيلون ماسك على تويتر أسواق العملات المشفرة، أن الملياردير له تأثير إيجابي على قيم الأصول الرقمية والتداول كلما قام بالتغريد عنها.

حيث قال التقرير إنه:

"في جميع الأحداث، نحدد الزيادات الكبيرة في حجم التداول التي تعزى إلى الأحداث."

تركت قدرة ماسك على تحريك الأسواق عبر تويتر بعض المستثمرين قلقين نظرًا للتاريخ المضطرب للرئيس التنفيذي المبهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

فوفقًا لتقارير سي إن بي سي، كانت تغريدات ماسك وراء الزيادة الأخيرة بنسبة ١٢٪ في سي دي بروجيكت، والتي أنشأت لعبة فيديو لعب الأدوار سايبر بانك ٢٠٧٧. وعلى الرغم من أن تغريدة ماسك كانت لها مضمون - أي أن سيارة موديل إس بلايد من تسلا ستسمح للركاب بلعب اللعبة - يمكن أن يكون لترويجه الظاهر للضغط القصير على غيم ستوب عواقب سلبية على المتداولين الأفراد الذين ينشغلون بالضجيج.

فبعد الارتفاع فوق ٥٠٠ دولار في أواخر يناير، انخفض سعر سهم غيم ستوب إلى المستوى الفرعي ٧٠ دولارًا.

وقد تعارض ماسك مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الماضي بعد أن غرد على تويتر عن رغبته في جعل تسلا شركة خاصة بسعر ٤٢٠ دولارًا للسهم الواحد. واضطر كل من هو وتسلا إلى دفع غرامة قدرها ٢٠ مليون دولار لهيئة تنظيم الأوراق المالية لتسوية تهم الاحتيال المتعلقة بالتغريدة. وقد كان للتسويات تداعيات خطيرة على الهيكل المؤسسي لصانع السيارات الكهربائية:

"ستؤدي التسويات، التي تخضع لموافقة المحكمة، إلى حوكمة شاملة للشركات وإصلاحات أخرى في تسلا - بما في ذلك إقالة ماسك من منصب رئيس مجلس إدارة تسلا - ودفع ماسك وتسلا للعقوبات المالية."

قال ماسك بعد أن دفع الغرامة: "أنا لا أحترم هيئة الأوراق المالية والبورصات".

على الرغم من رد الفعل التنظيمي، قال ماسك لبرنامج سيكستي مينتس في مقابلة في ديسمبر ٢٠١٨ أن تغريداته لن تخضع للرقابة. حيث أوضح قائلًا: