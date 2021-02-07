هل تعتبر التوكنات غير القابلة للاستبدال مهمة؟ مغني في لينكين بارك ينضم إلى هوس التوكنات غير القابلة للاستبدال الشهير

تام شمس - الأحد 7 فبراير 2021 02:44 صباحاً - أطلق مايك شينودا، الموسيقي والمؤسس المشارك لفرقة الراب روك لينكين بارك، مزادًا على راريبل الليلة الماضية من أجل "زورا"، وهو مقطع موسيقي مرمّز في شكل توكن غير قابل للاستبدال (NFT) من أغنية قادمة. من خلال القيام بذلك، ينضم شينودا إلى حشد متزايد باستمرار من المشاهير والمؤثرين الذين يغمسون أصابعهم في تقنية التوكنات غير القابلة للاستبدال - وجلبوا قواعد المعجبين الكبيرة الخاصة بهم طوال الرحلة.

في وقتٍ متأخر من الليلة الماضية، كشف شينودا عن الأمر بتغريدة قصيرة:

في سلسلة متابعة، وصف شينودا المزاد بأنه "تجربة"، وبدا أنه معجب بعرض القيمة المتمثل في الندرة والملكية التي يمكن إثباتها:

"هذا هو الشيء المجنون. حتى لو قمتم بتحميل النسخة الكاملة من الأغنية الواردة إلى DSPs في جميع أنحاء العالم (وهو ما لا يزال بإمكاني القيام به)، فلن أقترب أبدًا من ١٠ آلاف دولار، بعد الرسوم التي يفرضها DSPs، والتسمية، والتسويق، إلخ."

وأنهى السلسلة برابط إلى شرح "دليل المبتدئين" حول التوكنات غير القابلة للاستبدال، ودعا متابعيه لمعرفة المزيد.

المزيد من المشاهير

شينودا ليس المشهور الوحيد الذي كان يتعامل مع التوكنات غير القابلة للاستبدال.

بالأمس، أصدر اليوتوبر "لوغان بول" مجموعة من ٤٤ توكن غير قابلة للاستبدال على غرار بطاقات البوكيمون للترويج لمباراته المقبلة في الملاكمة. وبالمثل، أصدر المستثمر الملياردير مارك كوبان بعض الرسوم المتحركة الفاترة على راريبل، واليوم يطلق مجموعة أخرى حيث يمكن للمشترين طلب مقاطع فيديو مخصصة من مضيف شارك تانك.

ويقول الشريك المؤسس لشركة بولينت للألعاب، كريغ روسو، إن نشاط المشاهير هو نتيجة ثانوية حتمية لسوق صاعد جامح يتجاوز مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال، ولكنه أيضًا ملائم لسوق المنتجات الطبيعية التي تربط الأفراد المشهورين بشكل أفضل بمجتمعاتهم:

حيث قال روسو: "بعد فترة بطيئة نسبيًا خلال الأشهر القليلة الماضية، اشتعلت حرارة سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال مرة أخرى". "نظرًا لأن حالات الاستخدام الحالية للتوكنات غير القابلة للاستبدال ودودة وذات طبيعة اجتماعية للغاية، فقد بدأنا في رؤية تدفق الاهتمام السائد. وقد أدى هذا في النهاية إلى دخول عدد قليل من المشاهير إلى المجال".

مشاهير بارزون ... وعدد قليل من المشاهير الأقل شهرة أيضًا. من الأسماء الكبيرة أيضًا التي تحاول رهن بعض التوكنات هو سولجا بوي الذي حقق نجاحًا واحدًا، والذي كان يبيع المقتنيات على راريبل طوال الأسبوع الماضي. ولديه حاليًا ما قيمته ٣٠ إيثريوم من الرسوم المتحركة للبيع، ويقوم بتجربة منصات محتوى أخرى غير بلوكتشين، بعد أن أنشأ مؤخرًا حساب أونلي فانز.

مباشرةً إلى المستهلك

في حين أن بعض الجهود كانت تهدف إلى انتزاع الأموال بشكل صارخ أكثر من غيرها، إلا أن هناك الكثير من الأمثلة على المشاريع والأشخاص الذين يبدو أنهم مهتمون حقًا باستخدام التكنولوجيا للتواصل بشكل أفضل مع معجبيهم. حيث يقول أحد مؤسسي أوبن لو وعضو مجموعة استثمار التوكنات غير القابلة للاستبدال "فلامينغو داو"، آرون رايت، إنه مناسب بشكل طبيعي وحالة استخدام مثالية لبلوكتشين.

"لطالما كانت إحدى رؤى إيثريوم هي ويب ٣ وإنشاء اقتصاد الملكية. وأوضح رايت أنه "مع نمو التوكنات غير القابلة للاستبدال، نرى أن ذلك يحدث". "يدرك المشاهير أنه بدلًا من الاعتماد على النماذج المستندة إلى الإعلانات، يمكنهم التفاعل مباشرة مع مجتمعهم ومحبيهم عبر الإنترنت من خلال بيع أعمالهم الإبداعية."

يعتقد برانسكي، حوت التجميع الذي قام مؤخرًا بالترويج عن التوكنات غير القابلة للاستبدال للجماهير في الأخبار المسائية، بالمثل أن المشاهير الذين يستخدمون التوكنات غير القابلة للاستبدال لتحقيق الدخل من محتواهم والتواصل مع المعجبين قد يكونون يستمرون في البقاء.

"مارك كوبان ليس الأول، ولن يكون آخر المشاهير الذين يحققون الدخل من التوكنات غير القابلة للاستبدال. ووجود المزيد من الانتباه إلى المجال يمكن أن يكون شيئًا جيدًا، ونأمل أن يستمروا في احتضان ودعم المجتمع بما يتجاوز جني الأموال بسرعة".

وهي فكرة أن شينودا نفسه يبدو أنه تمسك بها. فبعد أن انتقده النقاد غير المبتدئين في مبادئ التوكنات غير القابلة للاستبدال لبيعه محتوى يمكن للمستخدمين رؤيته مجانًا، أعطى شينودا درسًا قصيرًا عن القيمة و التوكنات غير القابلة للاستبدال لمتابعيه: