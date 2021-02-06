باي بال PayPal تعلن عن قسم أعمال خاص بالعملات المشفرة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باي بال PayPal دانييل شولمان هذا الأسبوع أنها أهم أعانوا عن اطلاق وحدة أعمال جديدة مخصصة لخدمات العملات المشفرة.

متحدثا عن الأرباح و الاستراتجية القادمة للشركة ، قال شولمان إن النظام المالي الحالي قديم وأن شركة باي بال PayPal ستستثمر الكثير من الأموال في البلوكشين Blockchain والعملات الرقمية. أوضح شولمان قائلا:

نعلم جميعًا أن النظام المالي الحالي عفا عليه الزمن ، ويمكننا أن نتصور مستقبلًا يتم فيه إكمال المعاملات في ثوانٍ ، وليس أيام، مستقبل حيث يكون إتمام المعاملات أقل تكلفة، ومستقبل يمكّن جميع الناس من أن يكونوا جزءًا من الاقتصاد الرقمي، وليس فقط الأثرياء. نحن نستثمر بشكل كبير في وحدة صناعة التشفير والبلوك تشين والعملات الرقمية من أجل المساعدة في تشكيل هذا المستقبل الأكثر شمولاً.

من المتوقع إطلاق قسم أو وحدة أعمال التشفير الجديدة في وقت لاحق من هذا الربع. كشف الرئيس التنفيذي أيضًا أن العملاء سيكونون قادرين على استخدام العملة المشفرة للدفع مقابل السلع والخدمات لدى 29 مليون تاجر من PayPal حول العالم. من المتوقع أن يتم طرح هذه الخدمة قبل نهاية هذا الربع.

قال شولمان “نأمل في إطلاق أول سوق دولي لنا في الأشهر العديدة المقبلة” ونتوقع أيضًا دمج التشفير مع Venmo في وقت لاحق من هذا العام. وذكر أيضًا أن “كل من يمتلك العملات المشفرة في باي بال PayPal زاد نشاطه على تطبيق أو موقع باي بال مرتين أكثر مما كان سابقا.”

وأضاف شولمان أن باي بال تعمل مع المنظمين والبنوك المركزية لتشكيل “الجيل القادم من النظام المالي”.

أعلنت Paypal في أواخر أكتوبر أن عملائها – الذين يزيد عددهم عن 300 مليون مستخدم نشط – سيكونون قادرين الآن على شراء واحتفاظ وبيع البيتكوين (BTC) والأصول الرقمية الأخرى باستخدام حسابات PayPal الخاصة بهم. تسبب القرار في ارتفاع أسعار BTC بشكل حاد منذ ذلك الوقت.

في الربع الأخير من عام 2020 ، جذبت PayPal أكثر من 16 مليون مستخدم جديد بحساب نشط ما جعلها تحقق أكثر من 277 مليار دولار من إجمالي حجم المدفوعات. الأرباح هي الأولى لعملاق الدفع بعد أن قام بالإعلان عن امكانية بيع وشراء العملات الرقمية في أواخر العام الماضي. مما اضاف ايضا الامكانية لأن تيصل سوق العملات المشفرة لجميع مستخدمي باي بال البالغ عددهم 350 مليونًا في 12 نوفمبر 2020.

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