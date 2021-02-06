مشروع ترميز الأصول "ديفاي موني ماركت" يغلق أبوابه

تام شمس - السبت 6 فبراير 2021 07:56 مساءً - أعلن ديفاي موني ماركت، أحد أقدم المشاريع التي تهدف إلى جلب أصول حقيقية إلى السلسلة، فجأة الليلة الماضية أنه "أوقف عملياته".

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمشروع أنه "نتيجة للاستفسارات التنظيمية، يتم إغلاق DMM". "[...] تأسف DMM لضرورة هذا الإجراء، ونود أن نشكر مجتمع DMM على دعمه ومشاركته النشطة في هذا المشروع."

قدم الموقع الإلكتروني تعليمات للمستخدمين حول كيفية استرداد mTokens ذات العائد، وقال إن عوائد التوكنات ستنخفض إلى ٠ ٪ في ١٠ فبراير.

ويضيف البيان: "نحن على يقين من أن لديكم أسئلة، لكن للأسف لا يمكننا الإجابة على الأسئلة في الوقت الحالي".

أكد المشروع أيضًا الإغلاق في زوج من التغريدات:

إلى جانب RealT ومشاريع الترميز العقارية الأخرى، كانت DMM واحدة من أوائل من حاولوا جلب أصول حقيقية إلى مشهد التمويل اللامركزي. لقد عرضوا أسعار فائدة تزيد عن ٦٪ على توكناتهم المدعومة بقروض سيارات حقيقية. تم إطلاق المشروع بدعم من قاعدة أوراكل تشين لينك المصممة خصيصًا وبدعم من المستثمر الملياردير تيم درابر.

تكهن البعض بأن التدقيق التنظيمي الذي يشير إليه الفريق في إعلانه قد يكون مرتبطًا بإطلاق التوكن الفاشل. كانت هناك تقارير بعد فترة وجيزة من بيع التوكنات التي تم تحميلها من قبل الشركة لإثبات أن دعم القرض كشف عن غير قصد عن هويات حاملي القروض.

وقد أدى هذا الإعلان إلى انخفاض حاد في توكن حوكمة DMG الخاص بديفاي موني ماركت. يتم تداول DMG حاليًا عند ٠,٠٩٣ دولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى عند ٠,٥٣ دولار الليلة الماضية.

ولكن قد يكون هناك بعض الأمل لحامليه. ففي بيان DMM، قال المشروع أنه "يتم إنشاء صندوق إضافي للأصول المتاحة لتسهيل استرداد توكنات DMG"، وأنه ستأتي المزيد من المعلومات حول هذا الصندوق بعد ذلك.