العملات البديلة ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بينما يكتسب سعر بيتكوين زخمًا

تام شمس - السبت 6 فبراير 2021 03:48 صباحاً - قادت إيثريوم (ETH) السوق إلى الأعلى حيث اتجهت نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٧٦٣ دولارًا. من المقرر إطلاق عقود إيثريوم الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية يوم ٩ فبراير، مما دفع العديد من المحللين للتنبؤ بأن العملة البديلة ذات التصنيف الأعلى ستصل إلى ٢٠٠٠ دولار قبل مواجهة أي مقاومة كبيرة.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو تداول إيثريووم حاليًا عند ١٧١٤ دولارًا، بزيادة قدرها ٣,٢٧٪ على مخطط ٢٤ ساعة، بينما ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة ٠,٢١٪ ويتم تداولها عند ٣٧٦٣٣ دولارًا.

مخطط إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

سجلت رسوم الغاز على شبكة إيثريوم أيضًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق هذا الأسبوع حيث بلغ متوسط ​​تكلفة المعاملة ١٧,٥ دولارًا يوم ٣ فبراير، مما دفع بعض البورصات إلى وقف عمليات سحب إيثريوم وتوكنات ERC-٢٠.

متوسط ​​سعر الغاز على إيثريوم. المصدر: إيثرسكان

في ٤ فبراير، خضعت واي إيرن فاينانس (YFI) لعملية استغلال شهدت قيام أحد المتطفلين باستنزاف ما قيمته ١١ مليون دولار من عملة داي المستقرة من خزينة عائد داي الإصدار ١. وقد استجاب الفريق بسرعة من خلال اتخاذ عدة خطوات للمساعدة في التخفيف من أضرار الهجوم.

وشمل ذلك قيام تيثر بتجميد ١,٧ مليون دولار من الأموال المسروقة والتي سيتم إعادتها إلى المشروع واقتراح من مجتمع ميكر داو لإنشاء مركز دين مضمون (CDP) لتعويض المستخدمين المتأثرين بالكامل.

جاءت الأخبار الإيجابية من شركة بروتيغو، وهي جهة حفظ عملات مشفرة مؤسسية مقرها واشنطن، أعلنت أنها أصبحت ثاني شركة مشفرة أصلية تحصل على ترخيص وطني من مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة.

الديموقراطيون يصوتون لدفع مشروع قانون التحفيز إلى الأمام

ارتفعت الأسهم يوم الجمعة مع تجاوز المشرعين الأمريكيين عقبة رئيسية في طرح حزمة التحفيز التالية والتي يمكن أن تجعل الأفراد يبلغ دخلهم أقل من ٥٠٠٠٠ دولار سنويًا على شيك تحفيز بقيمة ١٤٠٠ دولار.

أغلقت غالبية المؤشرات الرئيسية اليوم في المنطقة الخضراء، مع إغلاق إس وبي ٥٠٠ وداو وناسداك اليوم بارتفاع ٠,٣٩٪ و٠,٣٠٪ و٠,٥٧٪ على التوالي. كما شهدت الفضة مكاسب بنسبة ٢,٨٢٪ وأغلقت اليوم عند ٢٦,٩٨ دولارًا.

العملات البديلة تندفع للأعلى

نظرًا لتداول بيتكوين في نطاق يتراوح بين ٣٦٠٠٠ دولار و٣٨٠٠٠ دولار، تكتسب العملات البديلة زخمًا، حيث شهدت عملات متعددة ارتفاعًا في أسعارها يوم الجمعة.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

اكتسبت ميكر داو (MKR) ٤٥٪ أخرى لتصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٠٩٩ دولارًا قبل التصحيح إلى ٢٨١٠ دولارًا أمريكيًا، بينما شهد بروتوكول البنية التحتية للتمويل اللامركزي زيرو إكس (ZRX) ارتفاعًا بنسبة ٦١٪ إلى ١,٦٣ دولار.كان الأداء البارز من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأكبر هو من جانب كاردانو (ADA)، التي ارتفعت بنسبة ٢٦,٤٤٪ واينانس كوين (BNB) التي وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٦٤,٨٧ دولارًا.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,١٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٠,١٪.