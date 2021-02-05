انقطاع كوين بيز تسبب في حدوث مشكلات في شراء العملات المشفرة، وليس حظرًا متعمدًا

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 11:55 مساءً - في ٢٩ يناير، أبلغ عدد من مستخدمي كوين بيز عن مشكلات في وظائف البيع والشراء على المنصة. ظهرت صعوبات كوين بيز بعد يوم واحد فقط من قيام روبنهود بمنع شراء أسهم غيم ستوب بعد ارتفاع أسعار الأسهم. يشير منشور مدونة حديثًا إلى أن صعوبات كوين بيز نشأت من انقطاع الخدمة، وليس من حظر التداول.

وقد صرح موقع كوين بيز في منشور بتاريخ ٥ فبراير أنه "بين الساعة ٤:٢٥ صباحًا و٩:٣١ صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الجمعة، ٢٩ يناير، حدث انقطاع في خدم وتجهة برمجة التطبيقات لموقع كوين بيز الإلكتروني". "خلال هذا الوقت، واجه العديد من المستخدمين أخطاء أثناء محاولة استخدام وأضاف المنشور أن تطبيق كوين بيز وميزات بيع وشراء وتداول العملات المشفرة متاحة بشكل متقطع "، مشيرًا أيضًا إلى أن مستخدمي البورصة الاحترافية، كوين بيز برو، لا يزالون قادرين على تسجيل الدخول إلى المنصة.

ما سبب المشاكل في كوين بيز؟ صعوبات بيانات أسعار العملات المشفرة. "تم تشخيص الأمر سريعًا على أنه مشكلة في مجموعة ريديس المستخدمة لتخزين الأسعار الفورية لتحويلات العملة،" حسبما ورد في منشور المدونة بالتفصيل. "تُستخدم هذه الأسعار الفورية للتحويلات المقدرة بين العملات، مما يضعها في المسار الحرج لمجموعة من الوظائف مثل عرض قيمة محفظتكم بعملتكم المحلية."

في الأساس، أصبحت بعض العمليات الخلفية مثقلة بالأعباء وانخفضت، بناءً على المعلومات اللاحقة في المنشور. جرب فريق كوين بيز التقني عددًا من الخيارات، وفي النهاية وجدوا الحل المناسب، والذي أعاد إحياء الوظيفة على المنصة. تعمق المنشور أيضًا بشكل أعمق، حيث وضع جدولًا زمنيًا للأحداث على الواجهة الخلفية أثناء التعطيل الفني.

"أي طلبات تعتمد على بيانات سعر الصرف كانت تفشل، وبالتالي لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الوظائف المهمة على موقعنا"، حسبما أشار المنشور كنتيجة للمشكلات الموضحة في الجدول الزمني لأحداث الواجهة الخلفية.

أدرجت كوين بيز عدة تغييرات قام الفريق بتنفيذها للتحسين في المستقبل. صعوبات المنصة ليست غريبة على كوين بيز. فقد واجهت المنصة العديد من مشاكل الاتصال في الماضي. في نوفمبر ٢٠٢٠، غرد بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، عن عمل الشركة تجاه إصلاح مشكلاتها.