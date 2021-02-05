شركة بروتيغو تحصل على ميثاق وطني من مكتب المراقب المالي للعملة

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 09:55 مساءً - منح مكتب المراقب المالي للعملة لشركة عملات مشفرة أخرى ميثاقًا وطنيًا.

ووفقًا لإعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف اليوم، فإن شركة بروتيغو التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، هي ثاني شركة مشفرة أصلية تحصل على ترخيص وطني من مكتب المراقب المالي للعملة.

الميثاق الجديد مشروط، وتم اعتماد بروتيغو كبنك استئماني وطني وليس بنكًا تقليديًا، مما يعني أنه لن يتعامل مع الودائع. ومن المثير للاهتمام أن بروتيغو هي شركة جديدة نسبيًا ولا تزال في طور التنظيم. وسيكون أمامها ١٨ شهرًا لبدء العمليات قبل انتهاء صلاحية الميثاق الحالي.

مكتب المراقب المالي للعملة هو مكتب وزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن تنظيم البنوك الوطنية. وعلى مدار العام الماضي، بذلت الكثير من العمل لدمج العملات المشفرة في هذا النطاق، بما في ذلك منح أول ميثاق وطني من هذا النوع إلى أنكوراج الشهر الماضي فقط.

لم يكن الجميع سعداء باهتمام مكتب المراقب المالي للعملة بإدخال شركات العملات المشفرة. حيث قام اتحاد من منظمي البنوك الحكومية مؤخرًا برفع دعوى ضد مكتب المراقب المالي للعملة بشأن طلب فيغر للحصول على ميثاق وطني، مدعيًا أن مكتب المراقب المالي للعملة يوسع تعريف البنوك بشكل لا يمكن التعرف عليه.