الاكتتاب العام في كوين بيز "لحظة فاصلة" لتنظيم العملات المشفرة: كيتلين لونغ

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 01:42 مساءً - توقعت كيتلين لونغ، مؤسسة بنك الأصول الرقمية أفانتي بنك آند ترست ومقره وايومنغ، أن الاكتتاب العام الأولي القادم لكوين بيز سيكون "لحظة فاصلة" لتنظيم العملات المشفرة.

وفي حديثها إلى جانب مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس خلال حدث بلوك فاي و"بيتكوين في العالم الحقيقي" لريل فيجن يوم ٥ فبراير، توقعت لونغ أن الاكتتاب العام الأولي لبورصة العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة من المرجح أن "يجبر" هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء سابقة للعديد من القضايا التنظيمية البارزة الرئيسية لقطاع الأصول الرقمية.

كما شددت لونغ على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستفحص البيان التمهيدي لكوين بيز باستخدام "مشط دقيق الأسنان"، قائلة:

"ما سينظر إليه العالم عندما تصبح هذا البيان التمهيدي ساري المفعول، هو أن كل ما تحتويه على ما يرام مع لجنة الأوراق المالية والبورصات."

وفي إشارة إلى عمليات الحذف الأخيرة لتوكن XRP الخاص بريبل من عشرات البورصات بعد أن زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه طرح أوراق مالية غير مرخص، تؤكد لونغ أن الاكتتاب العام سيجبر هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتخاذ قرارات صارمة بشأن أي توكنات أخرى يشتبه في كونها أوراق مالية يتم تداولها حاليًا على كوين بيز :

"إلى الحد الذي توجد به أوراق مالية لم يتم اعتبارها أوراقًا مالية بعد، لكنها في الواقع كذلك، ويتم تداولها على منصة كوين بيز [...] أعتقد أن الاكتتاب العام يفرض الأمر نوعًا ما."

على الرغم من افتراض أن مجتمع العملات المشفرة سيحصل على قدر أكبر من الوضوح بشأن القضايا الرئيسية بسبب الاكتتاب العام في كوين بيز، أكدت لونغ أنه "لن يكون بالضرورة بالأبيض والأسود كما نأمل جميعًا، لكننا سنحصل على المزيد من الوضوح".