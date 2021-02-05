مستثمر بيتكوين الملياردير يتراجع عن محاولة ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 01:42 مساءً - بعد ١٠ أيام فقط من إعلانه الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، تراجع مؤيد بيتكوين المخضرم والمستثمر الملياردير شاماث باليهابيتيا عن الفكرة في حلقة يوم ٢ فبراير من بودكاست "All In".

كان باليهابيتيا، الذي بدأ الاستثمار في بيتكوين في عام ٢٠١٢، من أشد المنتقدين لحاكم كاليفورنيا الحالي غفين نيوسوم، حيث غرد هاشتاغ #RecallGavinNewsom يوم ٢٦ يناير. وقد تم ربط التغريدة بموقع يقول "شاماث لحاكم كاليفورنيا" وتحتوي على عدد من الوعود السياسية. ومع ذلك، فقد فكر منذ ذلك الحين في الخطة بشكل أفضل.

حيث قال في البودكاست، ردًا على سؤال حول ترشحه لمنصب الحاكم: "لنكن صادقين حقًا، لست مستعدًا للقيام بأي من ذلك". وبدلًا من التركيز على مهنة سياسية، قال إنه يفضل التركيز على عمله.

"أعتقد أن الأمر يستحق معرفة ما هي قوانين تضارب المصالح وماذا عليك فعله إذا تحقق كل هذا. لا يمكنني اتخاذ قرار موثوق بدون كل ذلك".

لم يكتسب الالتماس لاستدعاء نيوسوم بسبب سوء تعامل الولاية مع الاستجابة لكوفيد-١٩ توقيعات كافية لبدء عملية الاستدعاء. وقد تم إطلاق الالتماس في يونيو من العام الماضي، وقد اجتذب ١,٣ مليون توقيع، ولكنه يتطلب ١٩٥٠٠٠ توقيع إضافي قبل ١٧ مارس. وبغض النظر عن النتيجة، فإن الموقع الذي يحدد مواقفه لا يزال قائمًا، ويواصل استخدام ظهوره في All In لمناقشة القضايا السياسية.

حيث قال في مثال نموذجي: "يجب أن تقوم الحكومة بالأشياء التي يتعين عليهم القيام بها حتى يكون للناس خط انطلاق متساوٍ".