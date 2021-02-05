إل إل كول جيه وبول تيودور جونز يدعمان صندوق عملات مشفرة بقيمة ٧٢ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 03:48 صباحاً - يقال إن العديد من الشخصيات البارزة في مجال التمويل والترفيه يدعمون صندوقًا جديدًا للعملات المشفرة لرأس المال الاستثماري من المستثمر السابق في ديجيتال كارنسي غروب "ترافيس شير"، والمؤسس المشارك لسيلفر ليك بارتنرز "غلين هتشينز"، وابنه جيمس هتشينز.

ووفقًا لتقرير صادر عن ياهو فاينانس، جمع صندوق العملات الرقمية ما يقرب من ٧٢ مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك بول تيودور جونز، مغني الراب والممثل إل إل كول جيه، والرئيس التنفيذي السابق لشركة بيبسي كو "إندرا نويي". سيدير ​​فريق هتشينز من الأب والابن جنبًا إلى جنب مع شير الصندوق من خلال شركة نورث آيلاند فنتشرز ومقرها نيويورك.

حيث قال شير على تويتر بخصوص الصندوق: "نعتقد أن العملات المشفرة تقدم حلولًا لبعض المشاكل الأكثر إلحاحًا في العالم، ومهمتنا هي دعم أفضل رواد الأعمال في العالم لإحياء هذه الحلول". "لقد بدأنا للتو".

وبحسب ما ورد استخدمت نورث آيلاند بالفعل الصندوق للاستثمار في سبع شركات مختلفة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك دابر لابز، وهي الشركة التي تقف وراء لعبة بلوكتشين الشهيرة كريبتوكيتيز؛ وأكسيلر، وهو مشروع أنشأه مؤسسو بروتوكول العقود الذكية ألغوراند؛ ونوري، وهو سوق قائم على بلوكتشين يهدف إلى تمويل المشاريع التي تعمل على خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون. وأوضح شير أنه سيتم الإعلان عن آخرين قريبًا.

تشارك شركة سيلفر ليك بارتنرز التابعة لهتشينز أيضًا في عمليات تداول الأسهم المثيرة للجدل المحيطة بالمستثمري الأفراد من مجموعة r/Wallstreetbets وصناديق التحوط الرئيسية. وفقًا لتقرير رويترز، باعت شركة الاستثمار حصتها في أسهم إيه إم سي إنترتينمنت الأسبوع الماضي، حيث جمعت ما يقرب من ٧١٣ مليون دولار في نفس اليوم الذي وصل فيه سعر السهم إلى أعلى مستوى سنوي عند ١٩,٩٠ دولارًا. وقد انخفض السعر منذ ذلك الحين إلى ٧,٠٢ دولارات في وقت كتابة المقالة.